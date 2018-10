Piráti: Česku hrozí výpadek sociálních dávek. Statisíce lidí mohou skončit bez peněz

Praha, 4. října 2018 - Celkem 80 miliard korun ročně sloužících k vyplácení značné části sociálních dávek, hmotné podpory a podpory v nezaměstnanosti zamrzne po Silvestru na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Současnému dodavateli dávkových systémů končí smlouva na konci roku 2018 a ministerstvo nemá náhradní řešení. Jedinou možností resortu bylo do konce září 2018 podepsat tzv. opci na prodloužení smlouvy o dva roky v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Ministerstvo to ale neudělalo, i když se k tomu explicitně zavázalo na Výboru pro sociální politiku a podvýboru pro IT a dávkové systémy, jemuž předsedám. Ohrožena je tedy jedna z nejkritičtějších struktur státu.

Piráti varovali před závislostí na jednom dodavateli již dříve. Situace je kontroverzní jednak kvůli uvedení nepravdivých informací členům výboru, a také kvůli faktické hrozbě osobního bankrotu statisíců lidí.

Problém vznikl už s příchodem ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) na ministerstvo práce. Ta zastavila vývoj projektů, které měly nahradit současné produkty OKsystem. Dnes už by přitom dvě ze tří komponent mohly běžet. Ztracený čas mohl resort po turbulenci ministrů řešit pouze využitím opce. Političtí náměstci Tomáš Martinec a Robin Povšík byli o všem informováni už za bývalého ministra Petra Krčála. Informace však nepředali ministryni Janě Maláčové a ani jinak nekonali. Stejně jako náměstci Oleg Blaško a Vilém Kahoun radili špatně ministryni Němcové, Martinec a Povšík vedou k pádu ministryni Janu Maláčovou (ČSSD). Úplně nejpodivnější je však postava Jaroslava Zavadila, poradce ministryně, který je na resortu už od začátku letošního roku. Zavadil v minulosti předsedal i sněmovnímu výboru pro sociální politiku a tématem dávkových systémů se intenzivně zabýval. Je otázkou, co jako poradce pro ministryni dělá, když jí opomněl upozornit na tuto hrozbu.

Komentář pirátského poslance Lukáše Koláříka