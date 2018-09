Minimální mzda se může zvýšit. Vláda se shodla na kompromisu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navrhne zvýšení minimální mzdy pro příští rok o 1200 korun. Minimální mzda by tak pro příští rok mohla být 13 400 korun. Na středečním zasedání vlády v Hrzánském paláci dospěli politici ke kompromisu zvýšení minimální mzdy. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je částka 1200 korun kompromisem mezi požadavky odborů a zaměstnavatelů. Odbory původně požadovaly nárůst minimální mzdy o 1500 korun - tedy stejně jako Sociální demokracie - ale zaměstnavatelé oproti tomu prosazovali navýšení jen o korun 800, a třeba premiér Andrej Babiš si myslí, že dostatečné by bylo zvednutí minimální mzdy o rovnou tisícovku.

Tripartita o minimální mzdě jednala už v pondělí a podle Maláčové se ukázalo, že všichni účastníci jednání na svých představách pevně trvají. I proto prý nakonec přistoupila na to kompromisní řešení v podobě 1200 korun. V takovém případě by minimální mzda pro příští rok byla 13 400 korun.

Jasno by prý o tom, o kolik nakonec minimální mzda naroste, mělo podle Maláčové být nejpozději za 14 dní. Zatím není stanoven termínt jednání tripartity. "Já si myslím, že by tam debata měla ještě probíhat, ale v tuto chvíli žádný termín jednání tripartity, ani předsednictva tripartity, stanoven není. Takže uvidíme, ale myslím, že by bylo dobré to ještě nějakým způsobem prodiskutovat," uvedla Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.