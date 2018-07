Páteční obchodní seance 20. 7. 2018

Pátek 20. 7. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,53 %), S&P500 (-0,40 %) a NASDAQ (-0,37 %).

Evropa: DAX (-0,62 %), FTSE 100 (+0,10 %) CAC40 (-0,56 %).

Čína: Hang Seng (+0,51 %), Shanghai Comp. (+2,26 %), CSI 300 (+1,91 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,29 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: Indexy spotřebitelských cen CPI y/y za červen: +0,7 %, oček. +0,8 %, min. +0,7 %

-----------------------------------------------------------

DE: Index cen výrobců PPI m/m za červen: +0,3 %, oček. +0,3 %, min. +0,5 %

DE: Index cen výrobců PPI y/y za červen: +3,0 %, oček. +2,9 %, min. +2,7 %

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během čtvrteční obchodní seance, po sérii zisků z předchozích dní, ztrácely. Spíše než o politiku se nyní jednalo o pokles způsobený výsledky hospodaření firem za 2Q 2018, které byly pro trh zklamáním. Výsledky internetové společnosti eBay způsobily propad akcií o 10,12 % a společnost American Express odevzdala -2,73 %. Ropa posilovala po zprávě saúdského guvernéra OPECu, který prohlásil, že tamní export ropy v červenci bude na stejné úrovni jako v červnu. Za srpen by však saúdský export měl klesnout o přibližně 100 000 barelů/den.

Americký prezident Donald Trump na sebe strhnul pozornost nejprve prohlášením, že by se mohla konat další schůzka s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v druhé polovině roku. Trump v rozhovoru se CNBC se začal navážet do monetární politiky americké centrální banky, když řekl, že není unesený z toho, že Fed utahuje měnovou politiku postupným navyšováním úrokových sazeb. Doslova zmínil, že kdykoliv se ekonomice začne dařit, Fed začne zvyšovat sazby, z čehož prý není nadšený. Americká centrální banka letos zvýšila úrokové sazby už dvakrát a podle očekávání trhu by ještě k dalším dvěma hikům mohlo dojít v druhé polovině roku, pravděpodobně v září a prosinci. Na závěr Trump řekl, že ačkoliv není s politikou Fedu spokojen, nehodlá se do aktivit centrální banky nijak vměšovat.

Čínská centrální banka People’s Bank of China (PBOC) dnes v noci intervenovala oslabením tamní měny juanu a pomohla tak čínským akciovým indexům až k dvouprocentnímu růstu. Dnes nás čeká poslední obchodní seance tohoto týdne, která se opět ponese ve znamení prázdného makroekonomického kalendáře. Za zmínku však stojí ranní inflační report z Německa, který naznačil růst indexů cen výrobců PPI v meziroční bázi o 3,0 %, při očekávání růstu o 2,9 %.

Výsledková sezóna 2Q 2018 - General Electric (GE), Honeywell (HON), Unipetrol (UNPE)