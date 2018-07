457 sto a víceletým důchodcům vyplácela ČSSZ důchod k červnu 2018

Praha 19. 7. 2018

399 žen a 58 mužů ve věku sto a více let pobíralo k letošnímu červnu důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dvěma ženám bylo přitom 108 let, další dvě ženy byly 107leté a 106letých bylojedenáct. Z osmnácti 105letých důchodců byl jeden muž. Ročník narození 1918 a tedy šanci dožít se letos sta let má celkem 203 seniorů, z toho 172 žen a 31 mužů (konkrétně v období od července do prosince 2018 může oslavit stovku 110 důchodců).

Nejstarší obyvatelky České republiky žijí v Praze a v Jihomoravském kraji, obě se narodily v roce 1910. Nejstarší muž je narozený v roce 1913 a žije v Jihomoravském kraji. Nejvíce 100 a 101letých důchodců žije Praze (29 stoletých a 26 stojednaletých), nejvíce 102letých má Jihomoravský kraj (13).

Při dovršení sta let je seniorům automaticky přiznáváno 2 000 korun, o které je navýšen jejich starobní důchod. Předání rozhodnutí o zvýšení důchodu se obvykle ujímají zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, kteří spolu s představiteli obce či města přicházejí jubilantům gratulovat.

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*)

(údaje k červnu 2018)

Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví

(údaje od prosince 2011 do června 2018)



Zdroj: ČSSZ

