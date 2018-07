Vystoupení šéfa Fedu: Zatím bez překvapení, Powell chce postupně zvedat sazby (17.7.2018)

Ekonomika Spojených států je na vrcholu "několika let", kdy trh práce zůstává silný a inflace se drží okolo 2procentního cíle americké centrální banky. Prohlásil to dnes prezident Fedu Jerome Powell. Ten přitom podle agentury Reuters bagatelizoval riziko, že by globální ekonomiku mohly vykolejit obchodní války.

Šéf Fedu v předem připraveném projevu pro bankovní výbor Senátu signalizoval nejen to, že americké hospodářství si podle jeho názoru vede dobře, ale také že éra stabilního růstu může pokračovat za předpokladu, že Fed bude činit správná rozhodnutí. "S odpovídající měnovou politikou zůstane po několik příštích let trh práce silný a inflace setrvá poblíž 2 procent," uvedl Powell. Vyslal tak jeden z dosud nejsilnějších signálů, že více než deset let po hluboké krizi a recesi Spojených států má centrální banka na dosah naplnění svého duálního cíle.

Fed "věří, že - prozatím - je nejlepší cestou vpřed další postupné zvyšování hlavní sazby" tak, aby centrální banka držela tempo s posilující ekonomikou, ale nezvedla sazby příliš rychle nebo příliš vysoko, že by to oslabilo růst, řekl podle Reuters Powell. Pro sebe si nicméně ponechal názor na to, jaké je odpovídající tempo zvyšování sazeb nebo zda se domnívá, podobně jako někteří kolegové v bankovní radě, že zůstane-li inflace pod kontrolou, měla by banka někdy v příštím roce cyklus utahování měnové politiky pozastavit.

"Připravená část vystoupení Jeroma Powella v Senátu nepřinesla překvapení. Šéf Fedu pochválil nedávná data z ekonomiky a daňovou politiku označil za podporu růstu. Rizika pro růst ekonomiky jsou podle něj zhruba vyrovnaná a umírněný růst mezd není zdrojem vysoké inflace," komentuje dnešní napjatě očekávanou událost analytik Patra Finance Tomáš Vlk.

Nic nového jsme se v souhrnu připravené řeči nedozvěděli, tón odpovídá posledním vystoupením, respektive centrálnímu postoji Fedu. Proto ani reakce finančních trhů na nové informace není velká. Americké výnosy mírně rostou, dolar během odpoledne posílil a nyní drží zisky. Akcie zůstávají lehce v záporu. Další impulsy mohou přijít později, když se předseda Fedu zaměří na otázky senátorů.

Finanční trhy očekávají, že Fed do konce roku zvedne hlavní sazbu ještě dvakrát ze současného pásma 1,75 až 2,0 procenta. Futures na úrokové sazby Fedu po zveřejnění Powellova projevu převážně stagnovaly a započítávaly pravděpodobnost 89 procent pro jejich zvýšení v září a 63 procent pro další zvýšení v prosinci.