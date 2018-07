IEA: Investice do energií v r. 2017 poklesly o 2% na 1,8 biliónu USD

Podle zprávy mezinárodní energetické agentury IEA investice do energií v loňském roce celosvětově poklesly o 2% na 1,8 biliónu USD po očištění o vliv inflace . Pokles byl třetím v řadě a vzbuzuje obavy z blížícího se nedostatku energetických zdrojů a schopnosti vypořádat se s klimatickými výzvami. Podle IEA se zdá, že klesající trend investic se v žádném případě neotáčí.Podle statistik plných 40% investic do energetického sektoru tlačí vlády či státní agentury.Plných 95% investic v energetice přitom spadá pod nějakou formu regulace či je závislou na nějaké formě podpory ze strany státu. Nehledě na takto rostoucí roli regulace a podpory se zdá, že míra investic není dostatečná pro splnění klimatických cílů a zvyšování kvality ovzduší a nepodporuje dostatečně další rozvoj technologií potřebných pro přechod na čisté zdroje energií Sektor produkce elektrické energie vloni vytvořil nejvíce investic v objemu cca 750 miliard USD , což nicméně představuje meziroční pokles o cca 5%.Do systémů rozvodu elektrické energie šlo loni 300 mld. USD , což je o 1% více oproti roku 2016 a představuje to také nové historické maximum. Investice do budování nových "konvenčních" zdrojů ( uhlí , jádro a vodní) poklesly meziročně o 10%. Plnou polovinu poklesu obstaraly nové uhelné zdroje v Číně a Indii. Investice do budování plynových elektráren se zvýšily o 40%, když hlavními tahouny byly USA a země Středního východu a severní Afriky. Investice do OZE se snížily meziročně o 7%, když růst investic do solárních a větrných zdrojů byl překonán poklesem zájmu o vodní a jaderné zdroje.Objem schválených investic do dalších let se meziročně snížil o 23%.Podle IEA v roce 2017 výrazně rostly investice do větší efektivnosti využití již získaných energií . Tyto investice se meziročně zvýšily o 3% na celkových 236 mld. USD . Tempo růstu se však snižuje. Investice do průzkumu a hledání nových zdrojů se vloni zvýšily o 4% na 450 mld. USD . Analytici agentury očekávají další růst v tomto roce a to o 5% na celkových 472 mld. USD . Většina investic (cca 2/3) v tomto ohledu jde do krátkodobých projektů. Investice do hledání a zprovoznění nových uhelných zdrojů poklesly o 13% na necelých 80 mld. USD