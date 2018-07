Indický import stříbra míří letos na rekord – zatím 2,889 tun za první čtyři měsíce

Indický hlad po stříbře se dostal opět do svých kolejí a pokračuje v růstu. Docela výrazný pokles dovozu a zájmu o tento kov, ale rovněž i o zlato byl zaznamenán v roce 2016, kdy v listopadu proběhla vládní reforma, která zrušila velké bankovky.

Ještě v roce 2015 bylo do země dovezeno 8 529 tun (cca 274 217 921 Oz), následně v roce 2016 byl zaznamenám výrazný pokles a to na úroveň 3 546 tun (cca 114 008 295 Oz). Pokles tedy činil cca 58,42 % tedy 4 983 tun (cca 160 209 626 Oz). Nicméně toto období bylo jen přechodné a již rok 2017, přinesl opět výrazné oživení na půdu stříbra a zájmu Indů. V roce 2017 činil dovoz opět 5 398 tun (cca 173 552 390 Oz). Oproti roku 2016 nárůst o cca 52,22 % tedy 1 852 tun (cca 59 544 095 Oz).

Rovněž rok 2018 se vyvíjí v dobrém tempu a vypadá to, že letos bude dosaženo rekordních hodnot. Za první čtyři měsíce roku bylo do Indie dovezeno 2 889 tun stříbra (cca 92 884 931 Oz). Jen v dubnu 2018 bylo dovezeno 902 tun (cca 29 000 418 Oz), což bylo nejvíce od prosince 2015. Indie uspokojuje svou obrovskou část poptávky po stříbře a téměř veškerou poptávku po zlatě hlavně z dovozu, jelikož má omezenou domácí produkci stříbra i zlata. Indie má ambiciózní plány v oblasti fotovoltaiky a právě zde je obrovská spotřeba. V Indii se nachází největší fotovoltaická elektrárna na světě, která zahrnuje plochu 10 kilometrů čtverečních a zásobuje elektřinou 150 000 indických domácností. Spotřeba stříbra bude neustále narůstat, protože cíle jsou úplně někde jinde. Do roku 2022 má elektrárna zásobovat elektřinou až 60 milionů domácností. Dalším významným odvětvím, které spotřebovává velké množství stříbra je elektronický průmysl. Nedávno byla v Indii otevřena největší továrna společnosti Samsung na výrobu mobilních telefonů. V této továrně by mělo být ročně vyrobeno na 120 milionů mobilů.

A do třetice nesmíme zapomenout na poptávku běžných Indů. Indové již nemají dávno zájem pouze o žlutý kov, ale ve velké míře se obracejí na stříbro, jelikož v něm vidí také zdroj bohatství a velký potenciál. Indická poptávka po stříbře se za posledních deset let exponenciálně zvýšila. Indie byla vždy brána jako země, která si libuje ve žlutém kovu, ale to již dávno neplatí. Indická vláda udělala spoustu kroků, které měly Indům zabránit shromažďování zlata. Stanovila dovozní cla, přidala daň z prodeje, zahájila režim výměny zlata za dluhopisy atd. Nicméně toto vedlo spíše k posílení prodeje a dovozů na černém trhu. Rovněž tyto restrikce na půdě zlata vedly k rostoucímu zájmu po druhém kovu a to stříbru, které vedle něj pevně zakotvilo v zájmu Indů a v jejich formě bohatství.

Podívejme se na následující data, které to potvrzují.

Na následujícím grafu vidíme výrazný pokles importu v roce 2016, kdy došlo k měnové reformě a rušení velkých bankovek. Nicméně v roce 2017 došlo k opětovnému oživení a letos by měl import dosáhnout ještě větší hodnoty než v roce 2015. Indie má v plánu dovézt v roce 2018 cca 8 667 tun stříbra. Za první čtyři měsíce činil import již 2 889 tun, tedy průměrně za měsíc 722,25 tun, tento průměr by se měl udržovat i ve zbytku roku a tedy by měl být dosaženo daného cíle.

V následující tabulce je zobrazen dovoz stříbra do Indie od roku 1999 – 2018.

* za období od 1/2018 – 4/2018