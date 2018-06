Vzdát boj o reverse charge nemůžeme

Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí

Zdroj: Lidové noviny | Datum: 28.6.2018 | Strana: 9

Široké uplatnění přenesené daňové povinnosti při výběru DPH patří k prioritám České republiky od roku 2014. Plošný reverse charge spolu s kontrolním hlášením a EET jsou základními stavební kameny úspěšné reformy výběru daní a ve vzájemné synergii mohou znásobit svůj účinek.

Celá reforma tak může být ještě úspěšnější.

Evropská rada na aktuálním jednání přijme závěry k digitálnímu zdanění a ČR navrhne je ještě rozšířit. Stejný signál bude chtít ČR vyslat i u plošného reverse charge. Věřím, že nás v tom spolu se členy V4 podpoří i státy, které rovněž chtějí co nejrychleji zlepšit výběr DPH.

Rozdíl mezi stanovenou a skutečně vybranou DPH každý rok přesahuje celý roční rozpočet EU. Nepřijatelnost této situace si začíná uvědomovat stále více zemí. A to je dobře.

Největší problém u DPH je karuselový podvod. Reverse charge přitom proti němu spolehlivě funguje. Karuselový podvod je často napojen na organizovaný zločin, který jde za hranice členských států a bývá spojen i s financováním terorismu. Je to vážná hrozba pro společnost. Proto vítám, že i v těchto souvislostech se bude tématem tento týden zabývat Evropský parlament.

O nutnosti řešit úniky na DPH v Unii mluvil poprvé můj předchůdce Andrej Babiš na Radě ECOFIN už 20. června 2014 a do konce svého působení na ministerstvu financí pak ještě na jedenácti dalších zasedáních. Česko trvalo na tom, aby Komise předložila návrh umožňující použití plošného reverse charge. Byl to první legislativní návrh, který ČR za dobu svého členství v EU prosadila. Ačkoliv Komise jej předložila již na konci roku 2016, ministři financí se na něm zatím neshodli. Rada ECOFIN jej už dvakrát neschválila, hlavně kvůli nesouhlasu Francie a Slovinska.

Francie byla zásadně proti tomu, aby se tento nástroj mohl využívat, byť za přísných podmínek a na velmi krátkou dobu tří až pěti let. Pan ministr Le Maire mi doporučil, abych raději použila reverse charge sektorový. To ale není řešení, a to ze dvou důvodů. Za prvé, do konce roku 2015 jsme už sektorový reverse charge zavedli u všech položek, kde to legislativa EU umožňovala. Za druhé, detailní analýzy nám potvrdily, že karuselový podvod je až příliš rychlý a flexibilní na to, abychom dokázali efektivně předjímat, v jakém sektoru se objeví příště. Proto o plošný reverse charge usilujeme.

Společný systém DPH v EU potřebuje zásadní reformu. Jsem připravena se na její přípravě podílet, ale nedojde k ní ze dne na den. Měli bychom proto hledat i krátkodobá řešení, jako právě reverse charge. Systém DPH v EU je harmonizovaný, ale měl by respektovat specifika jednotlivých členských zemí. Intenzita karuselových podvodů není ve všech zemích stejná. A státy, které jsou jimi postiženy více, potřebují účinné nástroje k jejich potírání. Řada zemí jako Německo, Rakousko, Slovensko nebo Bulharsko to ví a podporuje mě.

Použít plošný reverse charge je podle posledního kompromisního textu možné pouze za velmi přísných podmínek, takže jakýkoliv negativní efekt na jiné členské státy a vnitřní trh je téměř vyloučen. Plošný reverse charge nemá být univerzálním řešením pro všechny, ale pouze dočasnou možností pro ty, do jejichž systému dobře zapadá.

O plošný reverse charge usiluji z pozice náměstkyně či ministryně již několik let. Státům s vyšším výskytem karuselových podvodů nepochybně umožní účinně potírat úniky na DPH. Země, které reverse charge nevěří, jej ale zavádět nemusí. Dává velký smysl, když členské státy tvořící jeden vnitřní trh vzájemně respektují své politické priority. Věřím, že EU svému mottu „jednotná v rozmanitosti“ nakonec dostojí. Boj za reverse charge rozhodně nevzdáme.