Hypotéka a rozvod - jaké máte možnosti?

Život je plný výzev a změn, jednou z těch velmi nepříjemných bývá rozvod. Nastalou situaci je vždy dobré řešit s chladnou hlavou a bez zbytečných emocí. Jak rozpad manželství, tak i například finanční závazky. Ale jak se vypořádat s nesplacenou hypotékou? Scénářů je hned několik a téměř vždy má rozhodující slovo - banka.





Ideální řešení? Z říše snů

Představte si, že se s bývalým partnerem na všem v klidu dohodnete, jeden z vás se odstěhuje, druhý v nemovitosti zatíženou hypotékou dále bydlí, ale oba svědomitě platíte měsíční splátku hypotéky. Pro banku se nic nemění, nemění se ani vaše platební podmínky - úroková míra ani výše měsíční splátky. A pokud neplatíte oba, ale jen ten, který v nemovitosti zůstává a na kterého je převedeno vlastnictví nemovitosti, lze to považovat za výhru. Protože banka se ani v tomto případě nemusí nic dozvědět a tudíž nemusí nic přezkoumávat a opětovně schvalovat.



Prodej a pokuty za předčasné splacení úvěru

Mnohdy se při rozvodovém řízení dostaneme do patové situace - ustoupit nechce ani jedna stana, navíc ani jeden nemá prostředky na vyplacení druhého a převzetí hypotéky. Nemovitost je tedy nutné prodat. O plánovaném prodeji je třeba informovat banku, která jako zástavní věřitel zpravidla musí k prodeji dát souhlas. Při aktuální situaci na realitním trhu se prodej jeví jako výhodný. Ceny, obzvlášť ve velkých městech, strmě rostou. Z prodeje bývalí partneři splatí zbytek hypotéky, zbývající částku si rozdělí. Pokud však není v dohlednu konec fixace, je třeba počítat i se sankčními poplatky za předčasně splacení úvěru, které mohou svou výší nemile překvapit.



Jaké jsou aktuální výše sankčních pokut doplňuje Daniel Horňák z ChytryHonza.cz: “V případě prodeje mimo fixační období se na vás sankce bude jistě vztahovat. Co banka, to jiná výše sankce. Někde se počítá z výše úvěru za každý rok zbývající do konce fixace, jinde vám napočítají úroky, které byste zaplatili tak jako tak v případě řádného splácení do konce fixace. U nových úvěrů, počínaje prosincem 2016, které budou trvat alespoň dva roky, je předčasné splacení upraveno maximálním stropem - 1 % z výše úvěru. Nové podmínky jsou tedy již měkčí.”



Prodej nemovitosti včetně běžící hypotéky

Jak se vyhnout sankcím za předčasné splacení úvěru? Řešením je najít kupce, který si běžící hypotéku převezme. Nový kupec musí projít detailním prověřováním. Co všechno se u něj zohledňuje? Celkové zadlužení vůči jeho ročnímu příjmu a také poměr všech měsíčních závazků vůči měsíčnímu příjmu. A může se stát, že najít kupce, který splní požadavky banky na běžící podmínky hypotéky, bude trvat déle.



Zároveň může nastat situace, kdy podmínky vaší dříve sjednané hypotéky nebudou schopny konkurovat aktuálním úrokovým sazbám na trhu, tzn. že je pro kupce výhodnější najít si nemovitost nezatíženou starší hypotékou a vyjednat si pro sebe podmínky na míru.

Chci hypotéku přepsat na sebe

Manželství je rozvedeno, ale jeden z bývalých partnerů stojí o to v nemovitosti i nadále zůstat a splácet hypotéku sám. Řešení? Druhého vyplatit a z placení hypotéky vyvázat. V takovém případě je ale nutné kontaktovat banku, podepsat žádost o vyvázání spoludlužníka (bývalého partnera), některé banky vyžadují doložení pravomocného rozsudku o rozvodu a dohodu o majetkovém vypořádání.

Z pohledu banky to má ale

jeden háček

.

A dva dlužníci dokáží úvěr lépe splácet a vykrývat případné výpadky příjmů partnera. Opět tedy nastává kolečko prověřování finanční bonity staronového žadatele. Ten musí dokázat, že běžící hypotéku zvládne řádně splácet v dlouhodobém horizontu i sám. Zda bude hypotéka schválena ukáže snadno i

Nepříznivou situaci tak mnohdy zachrání přizvání nového spoludlužníka, například rodiče, sourozence, nového partnera, který doplní potřebnou bonitu, aby mohl být úvěr přepsán. “Za úpravy v úvěrové smlouvě budete většinou platit poplatek za změnu dle sazebníku. Ostatní závisí vždy i na konkrétní dohodě. Vše se dá řešit, v bankách jsou většinou otevření k jednání,” doplňuje hypoteční specialista Daniel Horňák z ChytryHonza.cz.