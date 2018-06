Ranní komentář: Fed zvýšil sazby a naznačil další dvě zvýšení do konce roku, dnes se čeká na ECB

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,082 bodů (+0.3% d/d); objem: 468 mil. Kč

Pražská burza ve středu zažila poměrně volatilní obchodování, když několikrát vystřídala záporné a kladné teritorium, aby nakonec uzavřela silnější o +0,29 %. V Evropě se čekalo na večerní vystoupení Fedu a dnešní rozhodnutí ECB. Na špici se ocitl italský index, když italský ministr Paolo Savoni potvrdil, že Euro je nepostradatelné.

Pražské tituly se připravují na páteční převažování indexu PX. Akcie ČEZu (+0,72%, 562 Kč) se v závěru seance dostaly z prodejního tlaku, když investoři čekají na výsledky schůzky prezidenta Miloše Zemana, Andreje Babiše a Daniela Beneše. Na nová doporučení ohledně hypoték a navýšení proticyklické rezervy reagovala negativně pouze Erste Group (-0,86%, 940,8 Kč). Komerční banka posílila o +1,05 % na 912,5 Kč a Moneta si připsala +0,33 % (76,45 Kč).



USA Dow Jones: 25,201 (-0.5%); S&P500: 2,776 (-0.4%); Nasdaq: 7,696 (-0.1%)

Akcie na Wall Street si nakonec připsaly mírné ztráty po očekávaném zvýšení sazeb o +0,25 % do pásma 1,75 – 2 %. Fed dále naznačil další dvě zvýšení do konce roku, což je posun proti předchozímu očekávání pouze jednoho zvýšení. Mírně rychlejší tempo by mělo pokračovat i v roce 2019. J. Powell však na následné tiskové konferenci oznámil, že Fed nebude přehnaně reagovat na mírné překročení inflace nad úroveň 2 %, což poslalo dolů dolar a nahoru cenu zlata (+0,26 %, 1 299,31 USD). Novinkou od ledna je pak tisková konference po každém zasedání Fedu.

Hlavní index S&P 500 nakonec v poslední hodině obchodování obrátil do červených čísel a odepsal 0,4 % (2 775,63 b.). Ropa si připsala mírné zisky díky výraznějšímu týdennímu poklesu zásob v USA (WTI +0,42 %, 66,64 USD). Výnos desítek mírně vzrostl na úroveň 2,9755 %. Netflix stanovil nová maxima (+4,43 %, 379,93 USD) po navýšení cílové ceny od Goldman Sachs.

Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru ve středu mírně oslabila a z úrovně 25,68 se posunula na 25,73 CZK/EUR. Oslabení koruny nezastavily ani další komentáře z ČNB o rychlejším zvyšování úrokových sazeb. V regionu výrazněji oslabil maďarský forint (-0,3 % d/d; 321 HUF/EUR), který tak odmazal většinu posílení z předchozího dne. Dolar k euru bez trendu kolísal kolem 1,176 USD/EUR a vyčkával na večerní rozhodnutí Fedu a čtvrteční zasedání ECB. Koruna k dolaru se obchodovala mírně pod úrovnÍ 21,9 CZK/USD.

Kalendář – významné události

Čína: Maloobchodní tržby (květen) +8,5 % r/r vs. oček. 9,6 %

Čína: Průmyslová výroba (květen) +6,8 % r/r vs. oček. 7,0 %

13:45 – Eurozóna: rozhodnutí ECB

14:30 – Eurozóna: tisková konference prezidenta ECB Draghiho

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce

po trhu – Adobe Systems: výsledky za 2Q/18