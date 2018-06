Rozbřesk: Týden ve znamení mistrovství světa, Fedu i ECB…

Začíná týden, který bude jen přetékat zajímavými událostmi. Kromě startu fotbalového mistrovství světa v Rusku to bude především zasedání Fedu a ECB, které přitáhne lví díl pozornosti. Vyšší americké sazby a signál blížícího se konce QE v eurozóně přitom opět mohou rozkolísat rozvíjející se trhy… a s nimi nakonec i českou korunu.



Fed podle nás v tomto týdnu zvýší úrokové sazby o 25 bps do pásma 1,75-2,00 %. To je všeobecně očekávaný výsledek a hodně bude záležet na tom, jak budou vypadat doprovodné komentáře a očekávaná trajektorie sazeb pro konec tohoto a příštího roku. Pokud nezesílí jestřábí hlasy a průzkum mezi členy Fedu neukáže rychlejší růst sazeb (oproti březnové prognóze), nemusí mít americké krátké sazby již další silný důvod k růstu - na současných úrovních je už trh ve svých sázkách poměrně agresivní.





Přesně opačně je tomu v případě ECB. Ta sice ponechá měnovou politiku beze změny. S lehkou změnou prognózy (vyšší růst a nižší inflace ) však pravděpodobně začne debatovat a rozvíjet scénáře, jak utlumit dnešní politiku měnové expanze (QE). Čekáme, že v tomto týdnu načrtne bankovní rada pouze “scénář útlumu“…, definitivní vyhlášení ovšem ještě podmíní daty a odsune na červenec. I tak by blížící se změna měnově-politického kurzu mohla být pro tržní sazby důležitá. Eurové dvouleté sazby zůstávají stále v záporných vodách a mají teoreticky hodně prostoru, kam růst.I proto v následujících týdnech a měsících zůstáváme v základním scénáři fanoušky eura . S vědomím toho, že velkým rizikem pro ECB i euro samozřejmě zůstává Itálie Koruně ke konci týdne nepomohla série jestřábích výroků a nervozita na rozvíjejících se trzích se na ni opět podepsala negativně. Měnový pár opět otestoval úroveň 25,90 EUR/CZK . V tomto týdnu přitom blížící se zasedání Fedu, a ve finále především ECB, mohou korunu držet v napětí. Na druhou stranu dnešní vyšší inflace může být argumentem navíc pro jestřáby v bankovní radě. Stále věříme, že ČNB sáhne ke zvýšení úrokových sazeb až v srpnu s novou prognózou. Ve světle silných mezd a slabé koruny ovšem může být dramatické i červnové setkání (27.6.).Týden centrálních bank, který může změnit mnohé, začíná. Připomeňme, že ve středu bude zasedání Fedu (včetně tiskovky), přičemž bude následovat rovněž ostře sledované zasedání ECB. Do středy se od eurodolaru zřejmě dramatických akcí nedočkáme, byť euro by mohlo lehce těžit z toho, že se o víkendu nový italský ministr jednoznačně postavil za členství země v eurozóně. Ropa vstupuje do nabitého týdne lehce nad hranicí 76 USD /barel. Pozornost trhu se samozřejmě koncentruje především na zasedání států OPEC+ ve Vídni (22.-23.6.), kde se bude rozhodovat o případném navýšení produkce kartelu. Jisté signály nicméně klíčové státy dohody vysílají již nyní. Rusko – největší producent ropy na světě – překonalo v prvním červnovém týdnu výrazně svůj těžební limit (o cca 150 tis. barelů denně) a nakoplo produkci až na 11,1 mil. barelů denně. Nárůst produkce navíc hlásí rovněž Saúdská Arábie, která přidala 100 tis. barelů denně, což ropné býky dále znejistí…V tomto týdnu nám nabídnou zhodnocení situace na ropném trhu všechny tři nejvýznamnější agentury. V úterý americká EIA a OPEC, ve středu se přidá pařížská IEA. V jejich stínu pak budou pravidelná týdenní data o zásobách (úterý a středa) a aktivitě amerických producentů (pátek).Přestože v pátek na trzích v zámoří panovala zvýšená volatilita, nepřinesla výraznou změnu akciových indexů. Největší pohyb zaznamenaly burzy v Americe zhruba v polovině obchodování, kdy se hlavní indexy dostaly do zelených čísel, kde také ukončili páteční seanci. Konkrétně pak DJIA +0,30 %, S&P 500 +0,31 %, Nasdaq +0,14 %.Sektorově se nejlépe dařilo akciím farmaceutického průmyslu , kdy například akcie Allergan zesílily o více než 4,5 % po oznámení, že investor Carl Icahn navyšuje podíl ve společnosti. Pozitivní zpráva zapůsobila kladně na celý sektor, jež rostl v průměru o 0,75 %. Obdobný růst za sebou mají akcie realitního konglomerátu D. R. Horton +4,47 %. Poměrně zajímavý je fakt, že vývoj na akciích této společnosti postrádá oficiální zprávu, která by jej zdůvodnila.