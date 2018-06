Prezident znovu jmenuje Babiše premiérem. Scénáře dalšího vývoje

Prezident Miloš Zeman ve středu odpoledne jmenuje Andreje Babiše podruhé premiérem. Přitom stále není jasné, zda a kde předseda hnutí ANO sežene většinovou podporu pro svůj kabinet. Nabízíme možné scénáře dalšího vývoje. 1. Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu podpoří vládnutí s Andrejem Babišem Členové ČSSD momentálně interně hlasují o tom, zda jít znovu do vlády s hnutím ANO. Výsledek ovšem zatím není vůbec jasný, referendum navíc končí až příští týden, tedy až poté, co se Babiš stane podruhé premiérem. Výsledek referenda chce vedení sociální demokracie oznámit 15. června. Pokud účastníci hlasování vládní angažmá posvětí, může vzniknout vláda právě ČSSD a hnutí ANO podporovaná komunisty. 2. Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu vládu s Andrejem Babišem odmítnou V tomto případě se vyjednávání o většinovém kabinetu výrazně zkomplikuje. V krajním případě se mohou konat předčasné volby. <br> 3. Menšinová vláda ANO s podporou komunistů a SPD Pokud jednání mezi hnutím ANO a ČSSD zkrachují i podruhé, je možné, že vznikne menšinová vláda hnutí ANO podporovaná komunisty a SPD Tomia Okamury. Opoziční politici už několikrát uvedli, že tato koalice už vlastně funguje a že tento trojblok už několikrát hlasoval jednotně. 4. Úřednická vláda Pokud jednání o spojenectví mezi ČSSD a hnutím ANO nevyjdou, je možné, že prezident Miloš Zeman vytáhne z rukávu "žolíka" a jmenuje úřednický kabinet. To už koneckonců Zeman před několika lety udělal, když se premiérem stal Jiří Rusnok. Nyní pro změnu některá média spekulují o tom, že úřednickým premiérem se může stát šéf ČEZu Daniel Beneš.

<br>

5. Předčasné volby

V úvahu připadají také předčasné volby. Ty sice prezident Miloš Zeman sveřepě odmítá, je ale možné, že se budou konat i jemu navzdory.

Poslanci totiž mohou Sněmovnu rozpustit sami, pokud dají dohromady 120 hlasů. Volby by se mohly konat v říjnu spolu s komunálními a senátními volbami.

6. Nepravděpodobná koalice ANO a pravicových stran

Jde o scénář velmi nepravděpodobný, ne však nemožný. Pravicové strany momentálně vládnutí s hnutím ANO odmítají, protože nechtějí trestně stíhaného premiéra.

A ani Andrej Babiš se nechce vzdát pozice předsedy vlády. Pokud by však nakonec přece jen ustoupil a premiérství přenechal třeba Richardu Brabcovi, teoreticky by mohla vzniknout například koalice ANO a ODS, která by měla 103 hlasů.