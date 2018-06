Státní rozpočet se v květnu dostal do schodku 23,1 miliardy Kč

Státní rozpočet se ke konci května dostal do schodku 23,1 miliardy korun, jde o první letošní schodek rozpočtu. Ke konci letošního dubna vykázal rozpočet přebytek 0,8 miliardy korun. Loni ke konci května byl rozpočet ve schodku 18,7 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun.



Hospodaření bylo podle MF ovlivněno pravidelně se opakujícími vlivy typickými pro květen. Na straně výdajů šlo o vyplacení dvouměsíční zálohy na regionální školství ve výši 18 miliard korun, čtvrtletní dotace na obnovitelné zdroje energie, čtvrtletní výplatu státního příspěvku na důchodové pojištění a tradičně vyšší výdaje na obsluhu státního dluhu.





Po očištění o peníze z EU by rozpočet ke konci května skončil se schodkem 51,5 miliardy korun . Ve stejném období loni by to byl schodek 35,6 miliardy korun Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci května stouply meziročně o 49,6 miliardy na 546 miliard korun . Celkové výdaje stouply o 54 miliard na 569,1 miliardy korun . Daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply o 34,5 miliardy na zhruba 466,5 miliardy korun Příjmy rozpočtu u daně z přidané hodnoty DPH ) meziročně stouply o 6,1 procenta na 109,2 miliardy korun . Inkaso spotřebních daní meziročně stouplo o 0,6 miliardy na 60,4 miliardy korun Největší objem výdajů rozpočtu je určen na sociální dávky. Ke konci května na ně z rozpočtu šlo 231,2 miliardy korun , meziročně o 11 miliard více. Celkově rozpočet letos počítá s výdaji na sociální dávky 557,9 miliardy korun