Broker Consulting navzdory trhu: Zájem o hypotéční úvěry neklesá, průměrná hypotéka přesáhla 2 miliony korun

Dle doporučení České národní banky nyní banky požadují po žadatelích o hypotéku vyšší procento vlastních zdrojů z hodnoty zastavované nemovitosti . Zájemci o hypotéku se tak často setkávají s pojmy LTV 90 a LTV 80, což určuje procento ze zastavované hodnoty, které banka žadateli půjčí. Zbylou část, tedy 10 procent u LTV 90 a 20 procent u LTV 80, musí žadatel uhradit z vlastních zdrojů. Nově nastavené podmínky by měly omezit pořizování hypotéčních úvěrů žadateli, kteří nemají žádné vlastní prostředky, a tím předejít možné hypoteční krizi. Opatření svůj vliv evidentně mají, neboť trh během prvních čtyř měsíců meziročně poklesl o devět procent.

Společnosti Broker Consulting se za první čtyři měsíce 2018 podařilo sjednat hypotéky v objemu 3 miliardy korun, což je o 6 procent více než za stejné období v minulém roce. „To lze připsat našemu přístupu k dlouhodobému finančnímu plánování. Klienti se na pořízení vlastní nemovitosti připravují s předstihem. Díky dlouhodobému plánování si vytvoří dostatečný finanční polštář, který pokryje požadovaných 10 až 20 procent zastavované hodnoty nemovitosti. V tuto chvíli jsou Češi rozděleni na připravené a nepřipravené, naši klienti se řadí k té první skupině,“ komentuje Kurciková.

Průměrná hypotéka se v Broker Consulting pohybuje na úrovni 2 050 000 korun. V případě LTV 90 klient potřebuje mít 205 000 korun z vlastních zdrojů a u LTV 80 dvojnásobek, tedy 410 000 korun.

„Zpřísnění podmínek by mělo primárně vést k větší finanční zodpovědnosti a gramotnosti lidí, kteří si s hypotékou berou závazek na několik desetiletí. Důležité je, aby si žadatelé uměli spočítat zátěž rodinného rozpočtu a vytvořili si dostatečnou rezervu nejenom na pořízení hypotéčního úvěru, ale i na nenadálé výdaje. Pokud toto všechno zvládnou, tak jsou na nejlepší cestě ufinancovat nemovitost,“ uzavírá Kuckirová.

Jan Lener

Ředitel komunikace Broker Consulting. Do Broker Consulting přišel téměř přesně před deseti lety do oddělní komunikace a PR. Od roku 2013 se věnoval také Projektu Reality v Broker Consulting. Ve finančně-poradenskému byznysu působí již od roku 2003, první zkušenosti sbíral jako poradce.

