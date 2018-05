Za práci v Německu německé platy. EU schválila nová pravidla

Pokud firma vyšle zaměstnance, aby vykonával práci v jiné členské zemi EU, bude mu muset platit mzdu odpovídající tomu, co za stejnou práci berou lidé v hostitelské zemi. Novou směrnici o vysílání pracovníků schválil v úterý Evropský parlament. Pravidla se nebudou týkat řidičů kamionů. Nová směrnice by podle europoslanců měla zajistit lepší ochranu vysílaných pracovníků a zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž. Zatímco firmy ze západní Evropy návrh většinou podporovaly, ve střední a východní Evropě panoval ke směrnici rezervovaný postoj.Až na odbory, které novou úpravu podporovaly. "Dobrá zpráva pro zaměstnance. A nyní prosadit závazný evropský pilíř sociálních práv!" ocenil na twitteru schválení směrnice Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a zároveň stanovil další cíl. "Toto je klíčové hlasování tohoto volebního období, které odráží sociální, hospodářskou a politickou realitu v Evropské unii. Nastavuje jasný kurz směrem k sociálnější Evropě se spravedlivější hospodářskou soutěží mezi podniky a lepšími právy pracujících. Evropský parlament hlasováním pro tuto dohodu poskytl pracovníkům větší práva a společnostem zajistil nezbytnou ochranu," uvedla zpravodajka Elisabeth Morin-Chartierová, francouzská europoslankyně reprezentující Evropskou lidovou stranu. Pro materiál hlasovalo 456 europoslanců, 147 bylo proti a 49 se zdrželo hlasování. Obecná pravidla pro odměňování zaměstnanců v hostitelském státě se budou vztahovat na zaměstnance, které do tohoto státu pošle firma z jiné členské země. Členské státy mohou navíc na pracovníky vyslané na své území rozšířit platnost třeba kolektivních smluv. Pravidla se nebudou týkat řidičů kamionů. Tuto oblast bude v budoucnu řešit samostatný právní předpis. V případě vyslání na práci do ciziny musí navíc zaměstnavatel hradit zaměstnancům náklady na cestu, stravování a ubytování a tyto výdaje by zaměstnancům neměly být strhávány z platů. Práce v zahraničí by měla trvat nejdéle rok, to lhůtu může prodloužit o dalších šest měsíců.

"Evropa se rozhodla pro stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. A to je obrovský úspěch. Kolegové mohou být opět kolegy a ne konkurenty. Jde o důležitý krok směrem k vytvoření sociální Evropy, která chrání pracovníky a brání společnostem pouštět se do soupeření o co nejnižší míru ochrany či odměny, Evropy, která nešetří za každou cenu, ale stará se o obyčejné pracující lidi," uvedla další ze zpravodajek, nizozemská europoslankyně za socialisty Agnes Jongeriusová (S&D, NL).

Rezervovanější postoj České republiky k návrhu vyjádřila ve své zprávě europoslankyně Martina Dlabajová (ANO), která byla stínovou zpravodajkou. "Bohužel se nepodařilo udržet potřebnou vyváženost mezi zachováním volného pohybu služeb a ochranou práv pracovníků," řekla Dlabajová.

"Vydáváme se cestou omezování, které je pro naše podnikatele neúnosné, a obávám se, že pohyb služeb po EU bude možný už jen v jednosměrce. Tyto základní evropské hodnoty přece musíme chránit, ne je obcházet.“, dodala," česká europoslankyně.