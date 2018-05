Šéf Facebooku v Evropském parlamentu: Neudělali jsme dost

Zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg jednal v úterý večer s vedením politických frakcí v Evropském parlamentu. Vedení parlamentu Zuckerberg vysvětloval aféru s úniky dat uživatelů sociální sítě i další skandály, které Facebook v posledních měsících zasáhly. "Neudělali jsme dost, abychom zabránili zneužití nástrojů facebooku k napáchání škody. To se týká fake news a ovlivňování voleb," přiznal na začátek setkání s vedením Evropského parlamentu Zuckerberg. "Nepřistupovali jsme k našim povinnostem dostatečně zeširoka. To byla chyba a já se za ní omlouvám," uvedl zakladatel Facebooku. Europoslancům řekl, že je odhodlaný udržet sociální síť pro uživatele bezpečnou a udělá změny, které to mají zajistit. Televize CNN si všimla, že projev byl podobný jako ten, který Zuckerberg přednesl v dubnu v americkém kongresu. Šéf Facebooku čelil těžkým otázkám europoslanců,kupříkladu jestli je Facebook monopol. Poslanci jej žádali, aby je přesvědčil, že Facebook nemá být zrušen.

Šéf frakce liberálů v níž jsou i čeští europoslanci za hnutí ANO Guy Verhofstadt jej žádal, aby ukázal účetnictví, zda Facebook nemá monopol na sociální sítě. Zuckerberga vyzval, aby se zamyslel nad svým odkazem, jestli bude pamatován jako jeden z velikánů internetu vedle Stevea Jobse či Billa Gatese, kteří obohatili naši společnost. Nebo jako "génius, které stvořil digitální monstrum, které ničí naše demokracie a společnosti," pronesl Verhofstadt.

Zuckerberg vedení evropského parlamentu ujistil, že na facebooku není místo pro nenávistné projevy, šikanu, teror a násilí. Společnost se podle něj bude snažit posílit ochranu před těmito jevy. "Nikdy to ale nebude perfektní," přiznal šéf Facebooku.

Zakladatel sociální sítě lídry frakcí Evropského parlamentu ujistil, že hlavní prioritou Facebooku je zajistit, aby nemohl být zneužit k šíření fake news za účelem ovlivnění voleb.

"Je to jedna z našich nejvyšších priorit. Abychom zabránili zasahování do voleb, jaké se podařilo Rusům u amerických prezidentských voleb v roce 2016," řekl Zuckerberg s tím, že něco podobného za rok u voleb do Evropského parlamentu nehrozí.

Jeho vystoupení před vedením Evropského parlamentu podle BBC ale europoslance neuspokojilo. Podle některých se Zuckerberg otázkám vyhýbal. Neodpověděl třeba na otázku, zda má Facebook sbírat data i o lidech, kteří nejsou jeho uživateli.