Vzácné kovy – nenechat se chytit do psychologické pasti

Na trhu vzácných kovů mají média aktuálně problém. Nelze na něm totiž nalézt žádnou senzační zprávu. Zlato je od začátku roku „umrtveno“ v úzkém cenovém koridoru mezi 1300- 1365 USD/unci, tedy přesně 5% a to jistě nemotivuje senzacechtivá média k pozornosti. Ale pozor, mediální obraz reality a realita samotná jsou „dva různé páry bot“.

Nebýt totiž faktu, že se tento stagnační vývoj odehrává blízko významných technických met, dalo by se souhlasit s charakteristikou, že se jedná o „zívající“ nudu. Opak je pravdou. Současné dění představuje silně napínavý scénář, který má v sobě potenciál startovního výstřelu. Dá se říci, že jak zlato, tak i stříbro aktuálně sbírají síly k poslednímu útoku na tvrz, kterou představuje horní okraj střednědobé obratové formace (v obou grafech níže červená přerušovaná linie u 1375 USD), kterou jsme již několikrát v našich příspěvcích vysvětlovali. Bude-li tato tvrz pokořena, uvolní se cesta pro dynamický růstový potenciál. A čím déle toto zadržování pod zmíněnou hranici trvá, tím agresívněji zpravidla vyzní její průlom.

Graf 1: Zlato 2016-2018 v USD

Zdroj: EKKA-Gold/Guidant

Napínavá situace: zlato se pohybuje od počátku roku 2018 v relativně úzkém koridoru 5% mezi 1300- 1365 USD/unci (šedý koridor vpravo nahoře). Tento vývoj však probíhá těsně „pod hladinou“ 1375 USD (červená tečkovaná linie), jejíž proražení vzhůru je předpokladem k nastartování dlouhodobého vzestupného trendu.

Graf 2: Zlato 2012-2018 v USD/Unci

Zdroj: EKKA-Gold/Guidant

Napínavá situace: Podaří se zlatu úspěšně dokončit obratovou formaci proražením červené linie u 1375 USD? Prvním krátkodobým cílem by byla meta 1450/1500 USD a v dalším vývoji pak cena kolem 1700 USD. Podmínkou je udržení hodnot nad 1280/1300 USD.

Stříbro – velká šance na obrat trendu.

To, co představuje hranice 1370/1375 USD pro zlato, představuje pro stříbro hranice 17,00/17,50 USD/unci.

Graf 3: Stříbro 2016-2018

Zdroj: EKKA-Gold/Guidant

Stříbrogeneruje nákupní signál nad 17,00/17,50 USD prolomením horního ohraničení klínu (modrá linie). Prvním cílem z této formace by byla cena kolem 20 USD. Naopak výrazným podkročení přerušované modré linie (aktuálně kolem 15,50 USD) by byla tato nadějná formace neutralizována.

Dalším významným faktem, které podporuje scénář brzkého vzestupného trendu je nízká volatilita zlata i stříbra. Index volatility (kolísavosti) propočítávaný Chicago Bord Options Exchange (CBOE) je aktuálně nižší, než stejný index kolísavosti u amerického akciového indexu S&P 500 (tzv. VIX). Mnoho let tomu bylo právě naopak. Znamená to, že aktuálně je investice do vzácných kovů vnímána podle těchto ukazatelů jako méně riziková než investice do amerických akcií.

Vzhledem k tomu, že jak zlato, tak i stříbro představují především ochranu majetku před inflací, krizemi a finanční represí státu, dá se tento fakt hodnotit jako vysloveně pozitivní. Samozřejmě, že nelze vyloučit, že i tyto parametry se mohou náhle změnit, ale tak je tomu u všech aktiv, ať už se jedná o akcie, dluhopisy nebo i nemovitosti.



Mnoho investorů ztratí zájem v nesprávném okamžiku.

Vzpomínáte si na četné prognózy v roce 2015/2016, kdy například mocný Goldman Sachs atestoval zlatu kurzový cíl pod 1000 USD?

Zlato kotuje od té doby o 26% výše než v prosinci 2015. Téměř neslyšně a mimo mediální pozornost finančních zpravodajců. Přesto se celkový investorský sentiment pohybuje už několik let na úrovni rekordního pesimismu. To je dobré znamení. Rostoucí kurz a nedůvěra jsou typické ingredience rodících se silných trendů.

Skepsi a rozladění investorů potvrzuje svými čísly také Světový zlatý koncil.

Podle nejnovějších dat World Gold Council klesla poptávka po investičním zlatě v 1. čtvrtletí 2018 na nejnižší úroveň od roku 2008. A největší propad zaznamenaly právě přílivy kapitálu do ETF a také poptávka po investičních slitcích a mincích.

Tento stav potvrzuje také Robert Hartmann- zakladatel a spolumajitel největšího evropského nebankovního obchodníka pro aurum KG z Mnichova:

„Pohled na trh se zlatem v USA prozrazuje skutečnou kapitulaci. Frustrovaní američtí investoři prodávají své vzácné kovy. Například marže na oblíbených amerických mincích 20 USD Liberty a Double Eagle klesly na minimum od doby, kdy jsou zaznamenávány. V Německu je situace jen o něco lepší, ale i zde se počet zpětných odkupů výrazně zvýšil. Toto investorské chování může znamenat předzvěst pozitivního obratu trendu u vzácných kovů.“

Bank of Amerika Merrill Lynch (BAML) mění svou prognózu na zlato

Analytikové této významné americké banky vychází t toho, že cena zlata by měla letos posílit a dosáhnout ceny 1400 USD/unci. Důvodem tohoto optimismu jsou pro zlato pozitivní faktory, jako rostoucí rozpočtový schodek USA a rostoucí inflace. Také u stříbra jsou analytikové pozitivně naladěni a předpokládají vzestup na 17,50 USD.

Co je důležitějšího na těchto víceméně „kosmetických“ úpravách kurzových cílů a důvodem proč je prezentujeme? Jde o to, že oba kurzové cíle se nacházejí nad významnými a výše popsanými metami (u zlata 1375 USD a stříbra 17,00/17,50 USD).

Znamená to tedy, že jinak ke zlatu skeptický bankovní průmysl implicitně vychází z obratu trendu u vzácných kovů, alespoň tedy BAML.

Závěr: Nenechat se chytit do psychologické pasti.

Proto se teď nenechejte chytit do pasti. Investorská masa totiž odhalí trend zpravidla až v jeho druhé fázi a nezřídka v samotném závěru.

Současná situace charakterizovaná vzestupem kurzu v kombinaci s přetrvávající vysokou skepsí investorů nabízí mimořádně příznivý poměr mezi šancí a rizikem. Dojde-li k průlomu výše popsaných bariér, a není podstatné, zda to bude ještě nějaký týden či měsíc trvat, vyrazí vzácné kovy svižně na dlouhou trať, která je může vynést v dlouhodobém horizontu až nad hodnoty historických maxim z roku 2011 (1960 USD/unci u zlata a přes 50 USD u stříbra).

Kromě potenciálu růstu ceny skýtají vzácné kovy svému majiteli nezávislou ochranu majetku před krizemi, politickými chybami a finanční represí státu. Tedy dvě mouchy jednou ranou?

Poučení

„Tento článek a názory v něm obsažené slouží výlučně informačním účelům a nepředstavují žádné investiční doporučení směřující ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Informace byly pečlivě vybrány a seřazeny. Úplnost a správnost obsažených informací nelze garantovat. Případné okomentování nebo odhady odrážejí mínění aurora v okamžiku zpracování článku a toto se může změnit bez předchozího upozornění.“