V dubnu otevřeno rekordních pět OK POINTů

V dubnu otevřely Broker Consulting a mBank rekordních pět OK POINTů napříč celou Českou republikou. Ze stávajících 33 poboček se tak síť rozšiřuje na 38 OK POINTů, na nichž mohou klienti pohodlně vyřešit finance i reality spolu. „Nově jsme zvětšili síť pražských poboček o OK POINTy v Praze 5 na Waltrovce a v Praze 10 na Kubánském náměstí. K nim se přidaly ještě Jablonec nad Nisou, Chomutov a Znojmo,“ uvádí Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT z Broker Consulting, a dodává: „Do konce roku mám v plánu otevřít padesát OK POINTů po celé republice. Budeme mít také několik provozovatelů, kteří budou mít více než jeden OK POINT. Po Jitce Přibylové v Praze to budou v dohledné době na severní Moravě bratři Aleš a Marek Berbrovi.“ OK POINT Praha Waltrovka Pobočka se nachází v areálu bývalé továrny Waltrovka, kde v posledních letech vznikla moderní čtvrť s kancelářskými a rezidenčními budovami. Franšízantkou je Jitka Přibylová, oblastní ředitelka Broker Consulting a provozovatelka OK POINTů v Praze v Klimentské ulici a na Rohanském nábřeží. Pobočka na Waltrovce se může pochlubit jedním unikátem, jedná se zatím o největší OK POINT z celé franšízové sítě. Je vybavena moderními technologiemi, dvěma privátními zónami a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu. Klientům budou k dispozici čtyři finanční konzultanti. Dostupná je z nedaleké stanice metra Jinonice, autobusem či vlakem a také díky blízkosti dopravních tepen i vozem.





„Moderní a digitální technologie jsou pro Broker Consulting základem, na OK POINTech pracujeme on-line na tabletech, bez zbytečného papírování. Pilířem je aplikace Brok, která klientům pomáhá pochopit, o čem je Finanční plán Broker Consulting. Přináší zákaznický zážitek. Klient si díky ní umí představit, jaký bude výsledek našeho plánování za desítky let,“ vysvětluje franšízantka Jitka Přibylová. adresa: Budova Mechanika 2, Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha otevírací doba: PO, ST – 9.00 až 18.00, ÚT, ČT – 9.00 až 17.00, PÁ – 9.00 až 16.00 vkladomat: non-stop OK POINT Praha Kubánské náměstí Tato pobočka se naopak nachází ve staré zástavbě na pomezí městských částí Vršovice a Strašnice, nedaleko tramvajové zastávky Kubánské náměstí. Franšízantem je Karel Horák, který je zkušeným podnikatelem. OK POINT je vybaven moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu. Dostupný je jak městskou, tak i vlastní dopravou s možností parkování v přilehlých ulicích. „Na OK POINTu se mi už od počátku líbila šíře nabízených finančních a realitních služeb, které opravdu dokážou pomoci celé rodině napříč generacemi. Franšíza je pro mne spojena nejenom s rodinnými financemi, ale i s rodinným podnikáním. Na pobočce jsme momentálně tři, kromě mne i dcera Adéla a kolega s desetiletou praxí v oboru,“ říká Karel Horák. adresa: Kubánské náměstí 1322/17, 100 00 Praha 10 otevírací doba: PO, ÚT, ČT – 9.00 až 17.00, ST – 9.00 až 18.00, PÁ – 9.00 až 15.00 vkladomat: non-stop OK POINT Chomutov Chomutovský OK POINT se nachází kousek od centra města v těsném sousedství Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Může se pochlubit skvělou dopravní dostupností s možností využití nedalekého parkoviště. Franšízantem je Jan Hlinovský, oblastní ředitel Broker Consulting. OK POINT je vybaven moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu. „Vrcholový sport a finance potřebují pravidelný trénink. Bez něho se vám ani v jedné oblasti nebude dařit. A náš OK POINT je tady právě proto, abychom lidem pomáhali s trénováním jejich osobní financí, aby dosáhly co nejvyšších výkonů a výnosů,“ říká franšízant a bývalý volejbalista Jan Hlinovský. adresa: Školní 5336, 430 01 Chomutov otevírací doba: PO, ST, ČT, PA – 8.30 až 16.30, ÚT – 8.30 až 15.30 vkladomat: non-stop OK POINT Znojmo Sousedem znojemského OK POINTu je Kino Svět, pobočka se nachází na velké dopravní tepně a poblíž zastávky městské dopravy. Franšízantem je znojemský rodák a zkušený podnikatel Tomáš Mašek. I tento OK POINT je vybaven moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu.





„Jako podnikatel jsem hodně cestoval po celé České republice, kde jsem si v posledních dvou letech všiml přibývajících poboček OK POINT pod hlavičkou mBank a Broker Consulting. Sám jsem klientem této banky, takže jsem se o koncept začal více zajímat. Podmínky spolupráce, šíře nabízených služeb a dva silní partneři, mne přesvědčily natolik, až jsem se rozhodl si ve Znojmě otevřít vlastní OK POINT,“ vysvětluje Tomáš Mašek.

adresa: Havlíčkova 1, 669 02 Znojmo

otevírací doba: PO až PÁ – 8.30 až 17.00

vkladomat: non-stop

OK POINT Jablonec nad Nisou

V samém srdci severočeského města bižuterie, Jablonce nad Nisou, se nachází další OK POINT. Je umístěn na Mírovém náměstí v sousedství pobočky Komerční banky naproti funkcionalistické jablonecké radnici. Frašízantem je Pavel Hamatschek, který má zkušenosti s franšízovým podnikáním jako provozovatel prodejen jednoho telefonního operátora. Jablonecký OK POINT je vybaven moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu.

„Franšízové podnikání mi zcela vyhovuje z hlediska poskytované podpory ze strany franšízora v oblasti systému, administrativy, technologií, marketingu a právního servisu. Navíc finance vnímám jako obor s velkým obchodním potenciálem, vždyť peníze řeší každý z nás dnes a denně. A obyvatelé Jablonce a okolí mají díky OK POINTu nyní jedinečnou možnost vyřešit bankovní, pojistné a investiční produkty na jednom místě, stejně tak i reality,“ vyjmenovává Pavel Hamatschek.

adresa: Mírové náměstí 18, 466 01 Jablonec nad Nisou

otevírací doba: PO až PÁ – 9.00 až 17.30

vkladomat: non-stop

OK POINTy jako fenomén v rámci finančního trhu v České republice

Franšízová pobočka OK POINT je místem, ve kterém mohou lidé sjednávat produkty a služby různých bank i pojišťoven a řešit realitní služby, aniž by museli navštěvovat několik různých filiálek. Jedná se o unikátní místo, jehož cílem je usnadnit klientům život a ulehčit jim orientaci v nepřeberném množství nabízených služeb. Propojuje se zde finanční plánování, bankovnictví s nízkými poplatky, dokonce i realitní služby. Tou nejpodstatnější výhodou OK POINTu je pak možnost sjednat si produkt nebo službu na míru v rámci aktuální nabídky finančních institucí, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Díky lidskému přístupu ke klientům, diskuzi nad jejich přáními a plány a šíří poskytovaných služeb se OK POINTy staly jedním z nejrychleji rostoucích franšízových konceptů na tuzemskám trhu. Výhodou je také vstupní investice v maximální výši 1,5 milionů korun, která je mnohonásobně nižší než u populárních franšíz z oblasti gastronomie. Svou roli hraje i prestiž finančního odvětví, která oslovuje zejména stávající úspěšné podnikatele či vrcholové manažery z korporací hledající druhou kariéru. Příležitost pro otevření OK POINTu z hlediska dlouhodobého strategického rozvoje jsou nyní ve městech Praha, Příbram, Hodonín, Břeclav, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Havířov, Čáslav, Kutná Hora, Třebíč, Tábor, Písek, Klatovy, Rokycany, Rakovník, Cheb, Aš, Kadaň a Vsetín.

Více o OK POINTech na www.okpointy.cz.