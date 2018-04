Rozbřesk: Optimismus v ekonomice na maximech

Zatímco dřívější optimismus německých podnikatelů bere každý měsíc stále více za své, nálada v české ekonomice zůstává velmi příznivá. Podnikatelský sentiment je aktuálně na desetiletých maximech a důvěra spotřebitelů v ekonomiku je jen těsně pod historickým rekordem. Velká očekávání mají od nadcházejících měsíců průmyslníci, kteří předpokládají další nárůst výroby. Současně ovšem ve stále větší míře pociťují nedostatek zaměstnanců, který je pro ně už tři kvartály hlavní bariérou pro další expanzi. Vedle toho lidé chybí i ve stavebnictví. V tomto odvětví je i nadále hlavní překážkou pro jeho růst stále ještě nedostatečná poptávka a nic na tom nezměnily ani slibné výsledky z úvodu roku. Pravdou je, že statistiky nových zakázek naznačují začátek pozitivního trendu, nicméně zatím nejde o nijak dramatický obrat.

Spotřebitelská nálada se sice v dubnu mírně snížila, ale šlo spíše jen o symbolický pokles, za nímž zatím není třeba hledat nějakou zásadní změnu ve vnímání současné situace českých domácností ani jejich očekávání. Zároveň se lehce zvýšily obavy z budoucího ekonomického vývoje s tím, jak si lidé uvědomují, že extrémně dobré časy nemusejí trvat věčně, byť obavy z nezaměstnanosti a s ní spojeného zhoršení finanční situace a vedle toho i inflace se zatím nijak neměnily. I proto nadále předpokládáme, že spotřeba domácností bude v letošním roce hlavním motorem poptávky. Jak už je uvedeno v úvodu, nálada v české ekonomice kontrastuje s výsledky německého indexu Ifo. Ten klesá už téměř půl roku, a to ať už jde o subindex hodnocení současné situace nebo očekávání pro další měsíce. Znamená to, že němečtí podnikatelé předpokládají zpomalení ekonomického růstu, avšak nejde o žádnou katastrofu. Nakonec Ifo se jen vzdaluje od svých nedávných maxim a stále ještě zůstává na solidních úrovních roku 2013 - neboli ještě hodně daleko od stavu, kde bylo těsně před recesí. A to platí jak pro průmysl, tak pro služby. Proto z aktuálně slabších výsledků tohoto silně sledovaného ukazatele nevyvozujeme hrozbu recese, ale spíše jen mírného zpomalení německé ekonomiky. Nakonec se na něm mohlo podepsat i dlouhé vyjednávání o vládě a její hospodářské politice nebo obavy z celní války vedené Spojenými státy.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna i během včerejška pomalu oslabovala a v průběhu odpoledne se dostala až na úroveň 25,45 EUR/CZK. I nadále jí chybí jakýkoliv silnější impuls, který by ji posunul ve směru předpokládaném v prognóze ČNB. Tím stimulem by mohlo být zvýšení úrokových sazeb centrální banky, které ovšem ještě několik měsíců nebude na pořadu dne. Přesto právě slabší koruna spolu se zadrženými inflačními tlaky, podle našeho názoru, ještě letos přimějí ČNB úrokové sazby zvýšit. Nakonec v podobném duchu vyzníval i komentář člena bankovní rady Tomáše Nidetzkého. A nemusel by být nakonec poslední, protože ještě dnes mají centrální bankéři možnost něco týden před zasedáním rady trhům něco vzkázat.

Zahraniční forex

Propad německého indexu podnikatelské nálady Ifo (viz úvodník) a výlet ostře sledovaného výnosu amerického desetiletého dluhopisu nad 3,0 % včera v průběhu dne zatlačil kurz eurodolaru pod úroveň 1,22, kde se však prozatím neudržel. Trh již pomalu vyhlíží zítřejší zasedání ECB, které může rozhodnout jestli se eurodolar vydá otestovat důležitou hranici podpory stojící na úrovni 1,2156.

Včerejší zasedání maďarské centrální banky (MNB) mnoho vzruchu nepřineslo. MNB ponechala svoji velmi uvolněnou a nestandardní měnovou politiku beze změny, přičemž se ve svém komentáři pochválila, že cílení výnosové křivky přináší efekty, které centrální bankéři očekávali. MNB hodlá přehodnotit své cíle (pokud jde o objemy alokované na swapový trh) až v červnu, takže do té doby forint může hrát jiné příběhy.