Rok 2020 má být klíčový pro celosvětové dodávky stříbra, předpovídá USGS. Stane se tak?

Americká vědeckovýzkumná vládní agentura (USGS - Unite States Geological Survey založena v roce 1879) zabívající se geografií USA, přírodními zdroji a přírodními katastrofami přišla se zprávou, že světové zásoby stříbra budou vyčerpány do roku 2020. To by znamenalo, že stříbro se stane první široce používanou komoditou, jejíž zásoby by byly vyčerpány. Podle dalších informací bude za tímto problémem stát ve velké míře růst spotřeby v elektronických zařízeních, jelikož je stříbro výborným vodičem elektrické energie. Solární trh a trhy s mobilními telefony budou nadále velkou hnací silou. Například v současné době má cca 48 % čínské populace smartphony, v Indii je to cca 20 %. Do dvou let se očekává nárůst o dalších 1,2 miliardy nových uživatelů chytrých telefonů, což bude mít velký vliv na rostoucí spotřebu stříbra.

Podívejme se na několik informací, které dokazují a potvrzují že stříbro je opravdu komoditou, kterou čeká zářivá budoucnost. V následující tabulce vidíme vývoj od roku 2004 do roku 2016. Je patrné, že v daných letech byl na trhu stříbra deficit, celkově za 13 let cca 1 457 mil. Oz.

Následující tabulka zobrazuje vývoj globální poptávky po stříbře od roku 2008 do roku 2017.

V tabulce níže je zobrazena chilská produkce stříbra v mil. Oz, srovnání za období leden-březen roku 2016 a 2017. Vidíme, že v meziročním srovnání došlo k docela výraznému poklesu produkce. Za leden o cca 16 %, za únor cca 28,64 % a za březen o cca 33,63 %.

Na následujícím grafu vidíme pokles peruánské produkce stříbra. Vidíme, že v lednu 2017 došlo k poklesu produkce o 44,3 tun (1 424 300 Oz) oproti lednu 2016. Peru patří druhá příčka světového producenta stříbra.

V tomto grafu je zobrazen vývoj produkce stříbra u předních světových producentů. Vidíme, že v roce 2017 činila produkce těchto tří jihoamerických zemí 352 milionů Oz, což je pokles oproti roku 2015 o 21 milionů Oz.

Tento graf znázorňuje vývoj poměru zlata vs. stříbra. Stále se držíme u extrémní hranice 80 uncí stříbra: 1 Oz zlata. Je patrné, že stříbro je velmi podhodnocený kov. Historický poměr je úplně někde jinde. Všechny indície hrají pro růst ceny tohoto kovu, stříbro má před sebou zářivou budoucnost! Je to jen malá ukázka toho, že pro stříbro hrají všechny karty a je jen otázka času, kdy se vše zlomí. Uvidíme, zda se USGS ve své prognóze nemýlí.