Důvěra v ekonomiku nabírá druhý dech (Komentář)

Po drobném zaškobrtnutí v březnu, kdy jsme pozorovali propad důvěry v ekonomiku i v eurozóně, se celková důvěra v domácí ekonomiku znovu vydala směrem nahoru. Podporuje ji stále dobrý výhled pro růst ekonomik hlavních českých obchodních partnerů. Mírní se i obavy z obchodních válek, které by měly pro českou (malou otevřenou) ekonomiku velké důsledky. Hlavní bariérou růstu v průmyslu je již několik měsíců nedostatek zaměstnanců. Na tom se nic nezmění ani v následujícím období. Výrobní kapacity jsou v Česku využity nad svým dlouhodobým průměrem a podniky se je chystají jak obnovovat, tak rozšiřovat.



Důvěra spotřebitelů se nepatrně snížila z březnových rekordních hodnot, nicméně i tak zůstává nebývale vysoká. Oproti březnu mají domácnosti více obav o svou ekonomickou situaci. Nízká nezaměstnanost, současný velmi vysoký růst mezd a slabá inflace však činí situaci spotřebitelů komfortní. Taková zůstane i po zbytek letošního roku.



V letošním roce by česká ekonomika měla přidat 3,8 %. Je to sice zpomalení po loňském růstu o 4,6 %, ale i tak se jedná o růst nad potenciálem domácí ekonomiky. Dnešní čísla o spotřebitelské důvěře potvrzují, že výdaje domácností budou znovu v hlavní roli. Navíc dobrý výhled podnikatelů podpoří investice, které by letos měly znovu solidně přidat. Na druhé straně výrazný příspěvek se již nedá čekat od zahraničního obchodu, jehož přebytek budou tlumit právě dovozy spotřebního a investičního zboží.