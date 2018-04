Nálada mezi investory je nejlepší od roku 2002. Výhled zhoršuje nedostatek lidí a nestabilní politická situace. Přesto je Česko v očích investorů nejatraktivnější zemí v regionu

Praha 17. dubna 2018 – Ekonomická situace Česka je podle investorů nejlepší od roku 2002, kdy Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) s průzkumem začala. Jako „dobrou“ ji hodnotí celých 73 procent z nich. Optimismem nešetří ani u vyhlídek vlastního podnikání, export a investice firem by letos měly běžet na plné obrátky. Dobrá nálada ale dostává trhliny, kazí ji nedostatek pracovních sil a rekordní nárůst mzdových nákladů. Překvapivě prudce se na předposlední příčku propadl investiční faktor „politická stabilita“. Tři ze čtyř investorů do budoucna počítají s méně stabilními a méně předvídatelnými politickými poměry v zemi. Ve středo- a východoevropském srovnání je Česko přesto nejatraktivnější investiční destinací.

Rekordní spokojenost s ekonomickou situací

Spokojenost investorů se současnou ekonomickou situací Česka je na rekordní úrovni. Téměř tři čtvrtiny z nich (73 procent) ji hodnotí jako „dobrou“ a pouze dvě procenta jako „špatnou“ — nejméně v historii průzkumu. Hodnocení tak dokonce výrazně překonalo euforii roku 2004, kdy ČR vstupovala do Evropské unie („dobrá“: 64 procent, „špatná“: 4 procenta). Co se týče vyhlídek hospodářství pro letošek, v další zlepšení věří pouze čtvrtina firem. To dokládá, že se česká ekonomika přibližuje k vrcholu hospodářského cyklu.

Exportéři hýří optimismem

Naopak u vlastních podniků investoři letos vyhlížejí výrazné zlepšení. Dvě třetiny počítají s rostoucím obratem a 53 procent, tedy o celých 12 bodů víc než loni, s nárůstem exportu. „Je vidět, že loňské ukončení devizových intervencí exportéry nijak nezaskočilo. Víc než silná koruna jim čáru přes rozpočet při plnění zakázek dělá nedostatek lidí,“ domnívá se výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Dramatická situace na trhu práce, mzdové náklady letí vzhůru

Třetím rokem v řadě poslaly firmy „dostupnost kvalifikovaných pracovních sil“ až na samotné dno jednadvaceti investičních faktorů. Situace na trhu práce se může ještě přiostřit, díky velkému množství zakázek hodlají firmy oproti loňsku zase víc nabírat. „Plná zaměstnanost v zemi se stále více stává problémem,“ upozorňuje Michael T. Krüger, CEO Commerzbank AG CZ/SK.

Tento vývoj se promítá do razantního zvýšení mzdových nákladů, které loni proběhlo napříč branžemi a letos bude pokračovat. Dva z pěti investorů počítají s nárůstem nákladů na zaměstnance vyšším než osm procent, více než polovina se připravuje na zvýšení mezi třemi a osmi procenty. S tím souvisí i propad investičního faktoru „náklady na práci“ na jedenáctou příčku, ještě v roce 2015 byl přitom v první pětce. Česko tak v očích investorů přichází o jednu z dosavadních konkurenčních výhod. Spokojeni nejsou investoři ani se „systémem odborného vzdělávání“, který je dlouhodobě terčem kritiky.

Nedostatek zaměstnanců jako motor investic

Ochota firem investovat nebyla v historii průzkumu nikdy větší. Nárůst investičních výdajů očekává 55 procent podniků, to je o celých 14 procentních bodů víc než loni. „Značná část těchto peněz jde patrně do digitalizace a automatizace. Podniky si od toho slibují větší nezávislost na pracovním trhu,“ domnívá se Krüger.

Propad faktoru „politická stabilita“, diskuze o czexitu znepokojuje

Vleklá vyjednávání o nové vládě zneklidňují investory. Faktor „politická stabilita“ zaznamenal oproti loňskému roku strmý propad z jedenácté na předposlední, dvacátou příčku. 67 procent investorů přitom považuje stabilní politické poměry v zemi jako „důležité“ nebo „velmi důležité“ pro svůj byznys. Ohledně dalšího vývoje panuje značná skepse: Tři ze čtyř dotázaných předpokládají, že politické poměry v Česku budou v budoucnu méně stabilní a méně předvídatelné.

K negativnímu hodnocení přispívá i současná debata o vystoupení země z Evropské unie. Jak ukázal březnový průzkum ČNOPK k tématu „czexit“, znepokojuje nejen 83 procent zahraničních investorů, ale také dvě třetiny českých firem. Právě „členství v EU“ je přitom v konjunkturálních šetřeních ČNOPK dlouhodobě nejdůležitějším investičním faktorem. Jinak tomu nebylo ani letos.

Srovnání zemí střední a východní Evropy: Česko vede

Česká republika je v očích zahraničních investorů opět na špičce žebříčku 16 středo- a východoevropských investičních lokalit, před Polskem, Estonskem a Slovenskem.



O průzkumu

Průzkum probíhal v únoru 2018

Účastníci: členské firmy ČNOPK a německé firmy působící v ČR

Počet účastníků: cca 130

Účast podle odvětví: 56 % zpracovatelský průmysl, 25 % služby, 16 % obchod, 2 % stavebnictví, 1 % zásobování energií a vodou, zpracování odpadů

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své existence. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. Se svými cca 680 členskými firmami je největší bilaterální obchodní komorou v ČR. Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci obou zemí. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 organizuje soutěž Connect Visions to Solutions, jejímž cílem je propojit etablované firmy z průmyslu se startupy. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila TopTématem Inteligentní infrastruktura.