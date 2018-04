Stíháte si ještě našetřit na obstojný důchod?

Máte rádi situaci ve svých rukách, obzvlášť, když se to týká financí? Zajištění na důchod je často skloňované téma, kdo proto nechce být závislý jen na státní penzi, musí začít peníze efektivně odkládat. A to raději okamžitě, není totiž na co čekat. Naopak.

Dostatečný příjem na důchod si musíme stihnout našetřit během produktivního věku. Obecně můžeme aplikovat jednoduchý model - odkládat si stranou zhruba 10% příjmů a to pravidelně. Navíc, čím později začneme, tím větší částku bychom měli ukládat.

Penzijní reforma v nedohlednu

Podle průzkumu NN Penzijní společnosti panuje napříč generacemi shoda ohledně potřebné měsíční částky na důchod

20 000 Kč

se jeví jako požadovaná měsíční renta, zároveň nikdo nepočítá, že by ji dostal od státu. Důvodů je hned několik. Stárnoucí populace, nízká porodnost a reforma penzijního systému v nedohlednu. Sečteno a podtrženo - na důchody nebude. Nebo minimálně ne na takové, které by zajišťovaly důstojné trávení zbytku života tak, jak je vidíme ve většině západních států.

Někde je státní penze štědře nastavena. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) analyzovala data z 35 členských zemí a několika dalších. Důchodci v Chorvatsku na příklad dostanou od státu dokonce 129% své mzdy, důchodci v Turecku 102% a Nizozemci 101%. Nejníže nastavené státní penze má Spojené království, kde důchodci pobírají penzi ve výši 30% své mzdy. Naši slovenští sousedé jsou na 85%, Česká republika je s 60% těsně pod průměrem OECD.

Žijeme déle, čerpáme déle

Procenta ze mzdy jsou jedna věc, ale kde vzít peníze, které jsou na vyplácení penzí potřeba? Vyšší úroveň zdravotní péče ve vyspělých a většiny rozvíjejících se zemí způsobuje, že lidé žijí a čerpají důchod mnohem delší dobu, než na jakou byly důchodové systémy konstruovány. Protiváhou k tomu zjištění je zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu , kde se však experti shodují, že nebude na deficit důchodových účtů stačit.