Pravidelná měsíční analýza včetně shrnutí světových trhů s drahými kovy

Volatilita sledovaných kovů se v březnu srovnala přesně v následujícím pořadí. Nejmenší rozdíl ceny, 4,1 %, byl u zlata, následovalo stříbro s 4,8 %, poté platina se 6,0 % a nejvyšší rozdíl maximální a minimální ceny mělo palladium s 10,0 %. Zajímavostí března bylo to, že zlato zaznamenalo své maximum i minimum přesně opačně než ostatní tři sledované kovy, maximum na konci měsíce a minimum na začátku měsíce. Zlato nejvíce reagovalo na rozhodnutí FEDu o zvýšení úrokových sazeb.



Avizovaný předpoklad korekce se vyplnil

Právě zasedání FEDu a jeho rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb bylo nejdůležitější událostí uplynulého měsíce. Dle očekávání FED posunul sazby, a to o čtvrt procenta do pásma 1,5 - 1,75 %. Prognóza vývoje americké ekonomiky vyzněla optimisticky, ale tento optimismus se neodrazil v počtu předpokládaných zvýšení sazeb. FED i nadále počítá v roce 2018 jen se třemi zvýšeními, včetně toho březnového. Mezi analytiky se začalo ihned po tomto oznámení spekulovat, co je důvodem takového opatrného postupu. Většina z nich se shodla na tom, že hlavním důvodem je obava z obchodní války mezi Čínou a USA. Paradoxně právě obava ze zavádění cel a dalších ochranářských opatření může americkou ekonomiku více poškodit než ji prospět. Proto také ihned po tiskové konferenci nového prezidenta FEDu Jerome Powella začalo stoupat zlato, pojistka proti nejistotě, a americké akcie klesaly. Cena zlata vzrostla až k hranici 1 350 USD za unci. Vyplnil se tak náš, před zasedáním FEDu, avizovaný předpoklad mírné korekce a vhodného okamžiku k nákupu.

Ostatní kovy v březnu zůstávaly ve stínu zlata. Platina pokračovala ve svém poklesu, který je dán špatnými vyhlídkami jejího použití v automobilovém průmyslu. Některé automobilky se snaží své zákazníky ještě přesvědčit, že naftový motor není na ústupu tím, že chrlí PR články, ale nevěří tomu asi ani samy. Škoda Auto prohlásila, že chce do vývoje elektromobility investovat v následujících 5 letech 2 miliardy EUR a v roce 2025 chce mít 10 modelů na elektrický pohon. Konec naftových motorů je blíže, než si dokážeme představit, a s nimi postupný konec motorů na benzínový pohon. Rozvojem elektromobility bude nahrazován spalovací motor obecně, bez rozlišení zda je na benzín či naftu. Proto stále očekáváme pokles obou „katalyzátorových“ kovů - platiny i palladia.

Překvapivá je trvající nízká volatilita stříbra. Tento kov stále hledá směr, kterým se vydat. Na jedné straně investoři cítí jeho potenciál coby druhého investičního kovu, ale na druhé straně je stále vnímán jako průmyslový kov, a tam je již nyní ze strany trhu počítáno s tím, že ekonomika je na vrcholu a možná již za ním a po úspěšných letech přijde pokles a průmysl bude stagnovat. Doporučujeme kov spíše držet a případně pravidelně dokupovat po menších množstvích. Centrální banky se jistí, stahují zlaté rezervy na svá území a přikupují další zlaté rezervy

Centrální banky stále více vnímají důležitost svých zlatých rezerv a chtějí je mít pod vlastní kontrolou. Maďarská národní banka se rozhodla přesunout své zlaté rezervy z Londýna zpět na území Maďarska. Jedná se o 3 tuny zlata, což jsou veškeré zlaté zásoby, které Maďarsko nyní vlastní. Maďarská centrální banka následuje banku Nizozemska a také německou centrální banku, které oznámily přesun svých zlatých rezerv na svá území již dříve. Centrální banky za poslední tři roky nakoupily přes 2 700 tun. Ve svých zásobách drží více jak 33 600 tun, tj. pětinu veškerého vytěženého zlata. Zájem o zlato je tak veliký, že Kanada zdvojnásobuje svoji těžbu. Jediné centrální banky, které své zlaté zásoby snižují, jsou banky Venezuely, Laosu, Egypta a také České republiky.

Libor Křapka

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Ekonomické teorie.

Úspěšný ekonom, manažer, investor. Má více než dvacetileté zkušenosti v oboru cenných kovů. Působí jako analytik trhů cenných kovů.

Od roku 2015 pracuje ve společnosti IBIS InGold a.s. , kde v současné době vykonává funkci výkonného ředitele. Ve společnosti má na starosti především prodej B2B a obchodní vztahy s dodavatelskými rafinériemi.

