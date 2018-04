Krach jednání o vládě: Co teď bude dál? PĚT scénářů

Koaliční vláda hnutí ANO bez Andreje Babiše

Krach jednání bude hnutí ANO řešit na úterní schůzi poslaneckého klubu. Andrej Babiš se tam svých poslanců zeptá, jestli platí varianta, že je nadále jediným kandidátem hnutí na premiéra. Právě kvůli trestnímu stíhání Andreje Babiše se některé strany bránily spolupráci s hnutím ANO.

ANO by tak mohlo například jednat znovu s ODS. Ta sice v minulosti několikrát nabídku Andreje Babiše odmítla, podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy ale nikdy nezazněla při jednání varianta, že by premiérem nebyl Andrej Babiš. Kvůli Babišovi odmítali spolupráci s ANO také Starostové a lidovci. Ale koalice s KDU-ČSL a STAN by hnutí ANO na většinu nestačila.

Pokud by koaliční jednání vedl někdo jiný než Babiš , mohla by se k jednacímu stolu vrátit také ČSSD . V tom případě by totiž sociální demokraté zřejmě netrvali na ministerstvech vnitra nebo financí, které jim hnutí ANO nebylo ochotné nabídnout. Jako třetí partner by se vedle komunistů nabízeli pak i lidovci.

Předčasné volby

Tuto variantu odmítá prezident Miloš Zeman, který řekl, že by šlo o urážku voličů a že je nikdy nepřipustí. Postupně ale s touto variantou stále častěji kalkulují politici.

V pátečním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček, že jeho strana se případných předčasných voleb nebojí. Tuto možnost připustil v rozhovoru pro Právo také Andrej Babiš. Podle něj může ODS a Piráty k této variantě motivovat fakt, že jim rostou preference

I přes odpor prezidenta Zemana si politici mohou prosadit předčasné volby. Pro rozpuštění sněmovny musí hlasovat 120 poslanců. Předčasné volby by mohly být strašákem hlavně pro strany, které se do sněmovny dostaly s odřenýma ušima a i dnes se v průzkumech pohybují okolo 5% hranice, tedy STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

Další volby by byly enormní zátěží pro stranické pokladny, které se v některých případech ještě nevzpamatovaly z minulých voleb. Na druhou stranu by se daly na podzim spojit s komunálními a senátními volbami, což by ušetřilo náklady.