Americké statistiky z trhu práce by mohly podpořit akciové trhy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Time Warner v dohledné době zřejmě CME neprodá. Stojí za tím finanční problémy čínské skupiny CEFC.

ČEZ může získat za svá bulharská aktiva až 342 mil. EUR.

Spolana postaví novou teplárnu za více jak 200 mil. CZK.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování poklesem.

Klíčovými makroekonomickými ukazateli dnes budou statistiky z amerického trhu práce v podobě tvorby nových pracovních míst, míry nezaměstnanosti či hodinových výdělků. V Evropě za zmínku stojí ráno zveřejněná německá průmyslová výroba, která zklamala meziměsíčním poklesem.

Société Générale zvýšila doporučení pro polského výrobce elektřiny Enea na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Přes chystaná celní opatření pro americké a čínské zboží se akciovému indexu S&P 500 podařilo po třetí v řadě uzavřít o něco výše. Včera si polepšil o zhruba dvě třetiny procenta, když se vítězným sektorem stali těžaři a zpracovatelé komodit, jejichž akcie si polepšily o 1,9 %. V těsném závěsu je následovaly energetické tituly se ziskem 1,8 %. Jediným odvětvím, které se neudrželo nad úrovní středečního zavíracího kurzu, byly farmaceutické společnosti. Mírným pozitivním signálem mohlo být prohlášení amerického ekonomického poradce Larryho Kudlowa, že obě dvě velmoci by se nakonec měly dohodnout na zaváděných ochranářských opatření, čímž by zmírnily tlaky mimo jiné i na pokles akciových trhů.

Přesto o uklidnění situace je ještě velmi brzo mluvit. Svědčí o tom ranní vývoj v asijsko-pacifickém regionu, kde většina indexů padala, když Donald Trump po uzavření amerických burz mluvil o dalších tarifech na čínské dovozy. Ztráty však nedosahovaly extrémních hodnot a většinou se pohybovaly do půl procenta. V plusu se nacházel například hongkongský index, který si polepšil o 0,8 % nebo akcie obchodované v Singapuru či Thajsku.

Trhy budou sledovat odpolední statistiky z amerického trhu práce. Ty by měly z pohledu stavu světové ekonomické jedničky vyznít pozitivně díky silné tvorbě nových pracovních míst, nárůstu hodinových výdělků či nízké míře nezaměstnanosti. Poté by měl vystoupit šéf Fedu Jerome Powell se svým komentářem k ekonomickému vývoji. Data by tak měla být pozitivním impulsem pro akciové trhy, na druhou stranu prostor k dalšímu růstu budou omezovat hrozby z obchodních válek.

CME

Finanční problémy čínské investiční skupiny CEFC stojí za ukončeným jednáním o nákupu mediální společnosti CME, na kterém se měla podílet i česko-slovenská skupina Penta. Dle zdroje deníku E15 je pro Pentu v současné době obchod nereálný. To může do velké míry vysvětlovat letošní vývoj cen akcií CME, které v průběhu března a začátku dubna spadly o více jak 12 %, od začátku roku pak jejich ztráty činí více jak 17 %.

Za současných cen se nám zdají být akcie společnosti zajímavé. Výsledky za loňský rok byly velmi solidní a očekáváme další zlepšování, a to jak v podobě tvorby cash flow, tak i dalšího snižování zadlužení. Transakce o prodeji chorvatských a slovinských aktivit by měla být uzavřena během letošního roku a získané prostředky by měly být dle managementu použity na splacení části dluhu. Podobně by tomu mělo být i po vypořádání warrantů.

Během dneška, popřípadě několika následujících dnů, mohou ještě převládat tlaky na pokles ceny, proto bychom s případným nákupem ještě vyčkali.

ČEZ

Dle Lidových novin může ČEZ dostat za svoje bulharská aktiva od společnosti Inercom 342 mil. EUR. Druhý nejvážnější zájemce přišel s nabídkou 355 mil. EUR, na splacení částky však požadoval pětiletou lhůtu. Při propočtu na současnou hodnotu by se však cena pohybovala mezi 317 až 333 mil. EUR. Taková cena by znamenala, že by ČEZ včetně získaných dividend v minulosti zakončil svoje působení v Bulharsku s kladnou nulou.

Unipetrol

Spolana investuje více jak 200 mil. CZK do nové teplárny, která bude sloužit pro výrobu páry nezbytnou pro provoz areálu. Výstavba bude zahájena ve druhém čtvrtletí letošního roku a dokončení stavby je plánováno na rok 2019.