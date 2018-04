Problémy technologií pokračují! FB, AMZN…

Autor: Bc. Jakub Obrovský

Skandálem Facebooku ohledně úniku osobních dat uživatelů počínaje, útoky Donalda Trumpa na Amazon konče, akcie technologických společností nezažívají ani po Velikonocích právě růžové časy. Obavy z blížící se regulace a nedůsledné řešení stávajících problémů vnáší do sektoru značnou vlnu neklidu a spolu s ní i počínající „sellout“.

Propady akciových indexů, tažené především technologickým sektorem pokračují i po prodlouženém víkendu. V USA se během konce týdne propadaly všechny důležité akciové indexy. S&P 500 odepisoval opět více jak 2,2 %, technologicky více zaměřený Nasdaq 100 pak ztratil 2,9 %. Index S&P pak dokonce uzavřel poprvé od roku 2016 pod svým 200denním průměrem, který často slouží jako významná ochranná bariéra.

Kromě stále trvajících problémů společnosti Facebook, které nepřímo ovlivňují také další obchodované sociální sítě, jako např. Twitter, stojí za propadem technologického sektoru i další vlivy. Donald Trump zaútočil na společnost Amazon s tím, že online retailový gigant zneužívá služeb americké US Post a neplatí skutečné náklady na přepravu zboží, kterou US Post pro Amazon vykonává. Údajně se jedná o miliardy dolarů, o které je pošta připravena. Akcie Amazonu v reakci na obvinění ztrácely 5,2 %. Další významnou zprávou z technologického sektoru rovněž bylo oznámení společnosti Apple, že do roku 2020 hodlá přejít na používání vlastních mikročipů a přeruší tak spolupráci se společností Intel. Tato pro Intel nepříjemná zpráva srazila jeho akcie o téměř 6 % dolů.

Do jaké míry se situace přenese na evropské trhy je zatím otázkou, je však jisté, že lze i zde očekávat výrazný pokles především v sektoru technologií. Společně se stále nedořešenou otázkou tarifních omezení mezi USA a Čínou a regulace sociálních sítí budou pro začátek 2Q a budoucí vývoj klíčové především výsledky firem za 1Q 2018, ve kterých jsou očekávány relativně silné výsledky.