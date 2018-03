Rozbřesk: Fed dnes zvýší úroky - ty faktické, ale i ty na papíře ve své prognóze

Po delší době nás čeká akce ze strany vlivné americké centrální banky, a tak je třeba být ve střehu. Připomeňme, že dnešní zasedání Fedu bude zajímavé nejen proto, že zde dojde ke zvýšení úrokových sazeb či že se poprvé v nové roli na tiskovce ukáže nový šéf J. Powell, ale také bude odtajněna nová prognóza.

A právě posledně jmenovaný moment bude trh eminentně zajímat, neboť se zvýšením úroků (o 25 bps) již najisto počítá a komunikaci J. Powella bylo možné si poslechnout už při jeho nedávném vystoupení v Kongresu. Půjde tedy především o prognózovanou trajektorii vývoje úrokových sazeb, kterou bude vedení Fedu navigovat očekávání ohledně budoucího utahování měnové politiky. Co tedy v tomto ohledu očekávat? Primárně půjde o to, zdali Fed pro letošek zvýší odhad počtu zvýšení sazeb z dosavadních tří na čtyři (agregovaně tedy o 100 bps). Podle našeho názoru pozitivnější výhled pro růst i inflaci v kombinaci s poněkud více jestřábím vedením Fedu hovoří pro jestřábí posun na čtyři “prognózované hiky” v roce 2018. Druhý jestřábí impuls z revidované prognózy se může týkat posunu dlouhodobé rovnovážné úrovně pro úrokové sazby Fedu (eventuálně pro rok 2020). I zde podle nás může dojít k posunu směrem vzhůru. Dlouhodobá (rovnovážná) úroveň úrokové sazby by odhady členů vedení Fedu mohla zvednout ze současných 2,75 % na 3,00 %.



Otázkou je, jak na tyto vesměs jestřábí signály může zareagovat trh. Ten pro letošek naplno počítá sotva s trojím zvýšením úroků - natož se čtyřmi posuny o 25 bps, přičemž rovnovážná sazba Fedu je trhem viděna v blízkosti úrovně 2,5 %. Neboli teoreticky vzato - pokud trh prognóze Fedu uvěří - tržní (dolarové) sazby by mohly jít vzhůru. Na druhou stranu zkušenost z pokrizového období nám říká, že trh střednědobé (úrokové) prognóze Fedu spíše nevěřil a vesměs měl pravdu. Hodně však také bude záležet na tom, jak nový šéf Fedu Powell bude očekávání dalšího utahování měnové politiky verbálně tlumit. Jeho předchůdkyně Yellenová v tom byla mistr. Powellovi se zahlazování stop po zveřejněné jestřábí prognóze zdaleka tak dařit nemusí. Navíc nový šéf Fedu ani nemusí o takové “vyhlazování” jestřábího vzkazu, jež vyplyne z nové prognózy, tolik stát.