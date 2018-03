Vystavujete faktury? Zjednodušte si to…

Vystavujete pravidelně faktury? Nebaví vás práce s excelem a tabulkami? Existuje řada fakturačních programů, které fungují online. Některé nabízejí i free verzi. Přinášíme vám přehled těch nejvyužívanějších, které vám zjednoduší život při vyplňování daňového přiznání.

Vystavování faktur v excelu už je téměř minulostí. Lidé čím dál raději využívají nejrůznější online programy na vystavování faktur. A co víc? Řada z nich je do určitého množství odběratelů vašich zakázek zcela zdarma.

Všechny fakturační programy mají běžné nástroje, jako jsou QR platby na vydaných fakturách, volbu cizího jazyku, možnost tisknout ve formátu pdf a odeslat fakturu následně e-mailem, případně importovat faktury z jiného programu. Na vydanou fakturu je možné přidat firemní logo, razítko či podpis.

Je třeba pečlivě vybírat

Téměř všechny programy navíc nabízejí přístup z mobilu a do pěti klientů mají free verzi. Kdo chce však vést ještě online účetní evidenci, mít přehled nad skladovými zásobami nebo knihou jízd, musí nad volbou programu zapřemýšlet.

V současné době většina majitelů firem řeší vedení účetnictví tak, že v jednom online programu vystavují faktury a v druhém softwaru zpracovávají účetní evidenci a ve třetím případně vedou EET.

“Často se stává, že klienti fakturují např. v iDokladu a účetní si pak faktury stahují do Money S3, kde je dále zpracovávají. To stojí čas a je to zbytečné, “ říká Václav Pospíšil z iÚčto.cz, které nabízí online účetnictví i fakturaci “pod jednou střechou”.

Přehled nejvyužívanějších fakturačních programů:

Vyfakturuj - nabízí možnost nastavení pravidelných faktur. Posílá sms o zaplacené faktuře. Za 169 Kč Kč/měsíčně nabízí importovat informace od konkurence (šalamounsky hned na první stránce) a další přístup.

SuperFaktura - základní verze stojí 125 Kč na měsíc, posílá faktury i poštou, nabízí knihu jízd a evidenci skladu.

iUčto - vystavuje faktury online a vede i účetnictví. Za 250 Kč měsíčně: online fakturace, EET a podklady pro kontrolní hlášení. Primárně se však jedná o online účetní program, který může využít každý podnikatel, aniž by pro některé účetní kroky vyžadoval fyzicky účetní - závěrka, zpracování mezd, daň z příjmu.

iDoklad - za měsíční paušál 133 Kč je možné se napojit na EET. Nabízí možnost vytvoření podkladů pro daňové přiznání a správu pokladny.

Oblíbený je také Fakturoid - při měsíčním paušálu 160 Kč bez DPH nabízí přiznání k dani z příjmů fyzických osob a volbu ze 4 druhů faktur.

Zdroj: iÚčto.cz