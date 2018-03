Týden ve světě fondů: Práce šlechtí

Práce šlechtí, nás však zajímá zejména fakt, že znamená i silnou rostoucí ekonomiku. Dalším střípkem do mozaiky všeobecné konjunktury tak byla silná čísla z trhu práce v USA.

Hodně práce, bez inflace



Nadpis se rýmuje nejen foneticky, ale i z hlediska hospodářské kondice. Platí to hlavně pro USA, ale i jinde. Páteční report z amerického trhu práce vyšel přesně na míru akciovým investorům. Z čísel vyplynul zdravý vývoj zaměstnanosti při tlumeném růstu mezd. To je skvělou zprávou! Obavy z rychle rostoucí inflace ještě nejsou na místě a Fed nebude nucen zase tak rychle šlapat na brzdu (rozuměj zvedat úroky).

Americe Česko pěkně sekunduje. Míra inflace s 1,8 % ročně výrazně zaostala za odhady, zpomalila čtvrtý měsíc v řadě a byla nejslabší od listopadu 2016. Nezaměstnanost zůstává rekordně nízká, v únoru klesla na 3,7 %. Co víc si přát?!

Možná jste již zachytili termín „Goldilocks“, který se v souvislosti se současným stavem amerického hospodářství hojně používá nejen ekonomy. Jde o dívenku z pohádky, kterou my známe pod názvem „Mášenka a tři medvědi“, a která odkazuje na hledání a nalezení ideálu, nebo chcete-li, zlaté střední cesty. Stejně jako Mášenka (Goldilocks) našla v medvědí chaloupce to pravé, tak americká rostoucí ekonomika při neakcelerující inflaci je „to pravé“ – mimo jiné i pro akciové investory.

V únoru bylo v americké ekonomice vytvořeno nadprůměrných 313 tisíc pracovních míst (a taktéž předchozí měsíce byly revidovány výrazně nahoru). Míra nezaměstnanosti zůstala poblíž minim na 4,1 % (nejníže od prosince 2000). Pod odhady zůstal mzdový růst, který dosáhl pouze 2,6 %. Právě zvýšení platů vystrašilo před několika týdny trhy a spustilo akciovou korekci.

K uklidnění trhů v minulém týdnu přispěly ještě další události:

• Donald Trump ve čtvrtek sice podepsal dekret o uvalení dovozních cel na ocel (25 %) a hliník (10 %), nové opatření je ale oproti původním prohlášením „měkčí“, protože se nevztahuje na obchodování s Kanadou a Mexikem.

• Severokorejský vůdce Kim Čong-un překvapivě pozměnil postoj a vyjádřil ochotu sejít se s Trumpem.

Sečteno, podtrženo, akciové trhy si opět trochu oddychly a výsledkem byl páteční optimismus, včetně růstu technologického indexu Nasdaq na nová historická maxima. Výkonnosti pomohla skupinka notorických tahounů „FANG“ (Facebook, Amazon, Netflix a Google – dnes Alphabet). Oproti komunikaci před týdnem, ani my už nemáme tak silnou tendenci ubrat významněji ze silně nadvážené akciové expozice ve smíšených fondech.

Postřižiny v Evropské centrální bance (ECB)

Co udělá sestříhání části projevu Draghiho s investory? Prostě někdy nemusíte moc přemýšlet a jen vypustit část textu… třeba tu, ve které popisujete, že byste mohli zvýšit stimulaci v případě nepříznivého vývoje, a je to! Potěšení zvláště pro akcie evropských bank a pojišťoven. Ale i drobných střadatelů. Ukončení programu nákupů dluhopisů a zvýšení úrokových sazeb v roce 2019 by tak snad už nic nemuselo bránit.





Technologie ve fondech

V našich akciových fondech preferujeme společnosti, které benefitují z technologického pokroku. Hledáme je napříč sektory. Jedním z příkladů jsou karetní společnosti Visa a MasterCard (řazené do sektoru financí), které tvoří v ČSOB Bohatství zhruba 4,2 % akciové složky fondu.

Ve fondu ČSOB Akciový máme technologické giganty z celého světa, příkladem je čínský Tencent. V týdnu proběhla zpráva, že jeho populární aplikace WeChat (spustil ji v roce 2011), dosáhla 1 miliardy uživatelů. Aplikace nabízí kromě chatování řadu dalších funkcí, jako jsou například objednávky jídla nebo bankovní platby.V ČSOB Akciovém najdete také Facebook nebo online retailového giganta Amazon, jehož zakladatel Jeff Bezos se poprvé v historii stal podle magazínu Forbes nejbohatším člověkem planety (prvenství vzal Billu Gatesovi). Jeho odhadované jmění je 112 miliard USD.