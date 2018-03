Irský europoslanec tlačí na vytvoření jednotného hypotéčního trhu v EU

Přichází doba, kdy si Češi budou půjčovat na své domy od belgických nebo holandských bank? O něco podobného se dlouhodobě snaží irský europoslanec Brian Hayes, který před několika týdny položil Evropské komisi pár palčivých dotazů.

Pracuje Komise na vytvoření jednotného hypotéčního trhu a jednotného trhu osobních půjček? Souhlasí Komise s tím, že je dnes důležitější vytvářet jednotný trh pro spotřebitele, než pro velké firmy? Na odpověď stále čeká, i když Komise již několikrát v minulosti avizovala, že jednotný hypoteční trh je jedním z jejich cílů. Jak se k této problematice staví Česká republika?

Nejdříve stojí za to se zamyslet, jestli bychom se měli dotazem jednoho europoslance vůbec zabývat. Na to existuje jednoznačná odpověď – určitě ano. Díky podobným dotazům se například začalo řešit zrušení roamingu nebo problémy spojené s prodejem vstupenek na světový fotbalový šampionát v Německu, kdy si lístky mohli koupit jen majitelé karet Mastercard a našla by se řada dalších příkladů.

Jak se věci mají dnes?

V současné době spočívá poskytování hypotéčních a dalších úvěrů čistě na národní bázi. Na tuzemský trh nemají stejný přístup další bankovní produkty z ostatních členských států Evropské unie. Tím se limituje konkurence a tudíž i nabídka, která by zajistila lepší podmínky především občanům. Taková situace se nelíbí irskému europoslanci Brianu Hayesovi a není se čemu divit.. Do nedávna bylo téma mezinárodního hypotéčního trhu pro Irsko spíše okrajovou záležitostí. S brexitem, a s tím spojenými problémy, se situace dramaticky mění a Irsko nechce být od Evropy odříznuté více, než je absolutně nutné.

Hranice v eurozóně

S jednotnou měnou odpadá problematika kurzového rizika a vize jednotného evropského trhu se tím blíží skutečnosti. Dokud však podle Hayese nevznikne také jednotný hypotéční trh, nemůže být o skutečně jednotném trhu řeč. Ve chvíli, kdy pro všechny země eurozóny platí jednotná měnová politika Evropské centrální banky, zdá se, že neexistuje důvod, proč by měl být hypotéční trh výjimkou. Hayes argumentuje mimo jiné i tím, že se ho již mnoho lidí ptalo, proč není možné zpřístupnit hypoteční produkty pro celou eurozónu.

Pozice České republiky

Oficiální stanovisko, které Česká republika vůči obdobné snaze v roce 2008 zaujala, vytvoření jednotného hypotéčního trhu vítalo. Nebylo to však bez komentářů. Ve stanovisku je vyzdvihnutý přínos navýšení konkurence a efektivity evropského hypotéčního trhu. Zároveň však vyjádření volá o hlubším zkoumání ekonomického přínosu, který podle něj není dostatečně podložený daty. Rovněž je kritizováno, že velkým limitačním faktorem budou jazykové, vzdálenostní, či kulturní bariéry, které s existencí jednotného hypotečního trhu nezmizí a budou nadále omezovat možnosti mezinárodní evropské spolupráce.

Česko jednotný trh vítá, je však potřeba prozkoumat přínos

Ministerstvo financí se od roku 2008 nijak veřejně k sjednocení hypotéčního trhu nevyjádřilo. Přitom v roce 2005 takový proces aktivně vítalo. „Takzvaná eurohypotéka se bude řídit jednotnými pravidly v rámci celé Evropské unie, takže klient bude moci podle stejných předpisů žádat o hypotéku u české, německé i anglické banky. Tento režim by měl podle analýz Evropské komise přinést snížení cen hypoték v rámci celé EU,“ uvedl tehdejší náměstek ministra financí a národní koordinátor pro zavedení eura Tomáš Prouza, který se později stal státním tajemníkem pro evropské záležitosti.

Nám dnes nezbývá než se opět ptát, podobně jako irský europoslanec, jestli souhlasí ministerstvo s tím, že je dnes důležitější vytvářet jednotný trh pro spotřebitele, než pro velké firmy? A jestli podniká aktivní kroky k tomu, co dříve prohlásilo za národní zájem? Tedy, že bude podporovat snahy vedoucí k integraci hypotečního trhu, k maximalizaci jeho efektivity a ziskovosti při zachování vysoké míry ochrany zájmů spotřebitele a efektivního konkurenčního prostředí.

Není bez zajímavosti, že ve včera zveřejněné každoroční analýze hospodářské a sociální situace Evropské komise je vysoká a rychle rostoucí cena nemovitostí označována jako jedno z mála rizik tuzemské ekonomiky.

Filip Hanka

