PMI v regionu zřejmě poklesnou, ale nadále budou příznivé (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněna dynamika osobní spotřeby a její deflátory. Tato data můžou zchladit nedávné nákupy dolaru, které ho na konci února dostaly k úrovni 1,220 USD/EUR. V regionu se dočkáme indikátorů PMI. Ty zřejmě v únoru mírně zkorigovaly, ale pořád ukazují na velmi slušný růst průmyslu.

Spotřeba domácností v USA byla na začátku roku slabá

Zatímco osobní spotřeba byla v Q4 17 tahounem americké ekonomiky, její start do nového roku se nejspíš nepovedl. Naznačila to už data o maloobchodních tržbách a dnes budou zveřejněny další podrobnosti. Osobní výdaje v nominálním vyjádření podle našich odhadů v lednu vzrostly jen o 0,2 % m/m. Rychlejší růst deflátoru osobní spotřeby v důsledku znamená, že reálné výdaje pravděpodobně v lednu poklesly. Dolar by tak mohl zkorigovat část svých nedávných zisků. Přispět k tomu můžou i indikátory PMI v eurozóně, které ukazují na slušný růst průmyslu a ekonomiky EMU i v Q1 18.

Dolaru se dařilo i v samotném závěru února

Dolar včera proti euru posílil o třetinu procenta, když se hlavní světový měnový pár dostal na dohled úrovně 1,220 USD/EUR. Ekonomická data na obou březích Atlantiku nepřekvapila, a to včetně revize amerického HDP. Jeho dynamika v Q4 17 byla mírně snížena na 2,5 % q/q (anualizovaně), což ale konsenzus trhu předpokládal. Vývoj na trhu dolaru s eurem tak zřejmě stále ovlivňovalo úterní jestřábí vyjádření prezidenta Fedu Jerome Powella a zároveň efekt konce měsíce, kdy obyčejně dochází k přivírání pozic a návratu části investorů do dolaru.

Nálada mezi průmyslníky zůstala v regionu velmi dobrá

Indexy nákupních manažerů podle našich odhadů v únoru mírně poklesly, stále se ale nacházejí na velmi vysokých úrovních. Růst průmyslu a celé ekonomiky střední Evropy by tak měl letos pokračovat solidním tempem.

Koruna se krátce podívala pod 25,40 CZK/EUR

Koruna se včera pokusila umazat část svých úterních ztrát, když se její kurz proti euru krátce vrátil pod úroveň 25,40 CZK/EUR. Ke konci obchodování ale koruně došel dech, když opět oslabila a uzavřela na hodnotě 25,41 CZK/EUR. Současné slabé úrovně koruny by měly přilákat nové investory, kterým se zdá koruna levná. To vyplývá i z naší prognózy. Na konci prvního čtvrtletí roku očekáváme kurz CZK/EUR na úrovni 25,20. K silnějším úrovním by korunu měla dotlačit dobrá ekonomická data a rostoucí šance na další zvyšování úrokových sazeb ČNB. Mírně vyšší než očekávané inflační tlaky naznačily včera zveřejněné lednové ceny průmyslových výrobců. Ty vzrostly o 0,5 % meziměsíčně i meziročně, a to primárně kvůli dražším komoditám (cena ropy Brent vystoupala v lednu až k 70 dolarům za barel).