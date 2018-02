Inflace v eurozóně v únoru zpomalila (Ranní zpráva z finančního trhu)

Růst HDP ve Spojených státech v závěrečném čtvrtletí loňského roku bude podle našeho odhadu o jednu desetinu revidován směrem dolů (na 2,5 % q/q anualizovaně). Únorová inflace v eurozóně pravděpodobně mírně zpomalí. V meziročním vyjádření zvolní i inflace cen českých výrobců.

Nezaměstnaných v Německu ubývá

Ve Spojených státech bude růst HDP za Q4 17 podle ekonomů SG revidován o jednu desetinu směrem dolů, na úroveň 2,5 % q/q anualizovaně. Úroveň jádrového deflátoru osobní spotřeby bude potvrzena na úrovni 1,9 % q/q.

Inflace v eurozóně podle našeho odhadu v únoru zpomalila z 1,3 % y/y na 1,2 % y/y. Jádrová inflace by měla mírně akcelerovat (na 1,1 % y/y z 1,0 % y/y). V důsledku vývoje cen ve službách se rizika koncentrují ve směru rychlejšího růstu jádrových cen. Na současných úrovních se jádrová inflace bude podle ekonomů SG držet i v následujících měsících. V závěru roku by pak měla akcelerovat na úroveň 1,3 %. Celková inflace by díky efektu statistické základny (ceny ropy se loni v létě pohybovaly v průměru na úrovni 50 dolarů za barel) měla podle SG v polovině roku vyhoupnout na 1,7 % y/y.

Počet nezaměstnaných v Německu podle ekonomů SG v únoru poklesl o dalších 16 tis. po lednovém propadu o 24 tis. Míra nezaměstnanosti pravděpodobně stagnovala na 5,4 %, nejnižší úrovni od dob sjednocení Německa. Nejdůležitějším tématem na německém trhu práce stále zůstávají mzdová vyjednávaní. Největší odborová organizace v oblasti průmyslu IG Metall vyjednala pro letošní a příští rok mzdový růst na úrovni 3,4 %. Ten lze považovat za přiměřený. Z hlediska produktivity práce však budí obavy možnost zkrácení pracovního týdne z 35 na 28 pracovních hodin.

Vystoupení Jerome Powella podpořilo dolar

Včerejší vystoupení nového prezidenta Fedu Jerome Powella před americkým kongresem se neslo v jestřábím duchu. Podle Powella může americká centrální banka pokračovat v postupném zvyšování úrokových sazeb, neboť výhled pro růst americké ekonomiky zůstává silný. Dále dodal, že nedávná vlna výprodejů na finančních trzích by na ekonomiku USA neměla mít vliv. Inflace se podle jeho slov ve střednědobém horizontu stabilizuje kolem 2% inflačního cíle Fedu. Díky vyšším investicím a tím pádem i vyšší produktivitě, by podle Powella měl nabrat na tempu i růst mezd.

Vystoupení Jerome Powella znovu posílilo spekulace, že by centrální banka mohla v letošním roce zvýšit úrokové sazby čtyřikrát, zatímco medián úrokových sazeb Fedu počítá pouze s trojím utažením měnové politiky. Podle ekonomů SG, Fed nakonec zvýší sazby letos pouze třikrát a to v březnu, září a prosinci. Dolar reagoval na projev posílením o 0,7 %, když se posunul na úroveň 1,223 USD/EUR.

Ropa postrčila ceny českých průmyslových výrobců nahoru

České ceny průmyslových výrobců podle našeho odhadu v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Směrem nahoru je postrčily především ceny ropy, které v lednu vyšplhaly až na 70 dolarů za barel. V meziročním vyjádření inflace cen výrobců zpomalila na 0,2 % z prosincových 0,7 %.

Růst HDP v Polsku v závěrečném čtvrtletí loňského roku bude pravděpodobně potvrzen na úrovni 5,1 % y/y. Růst byl podle nás tažen především domácí poptávkou. Investice by měly vykázat dokonce dvouciferné tempo růstu. Příspěvek čistých exportů může být naopak mírně negativní. Vzhledem k silné spotřebě domácností a výrazné investiční aktivitě očekáváme výrazný propad ve stavu zásob.