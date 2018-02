Zápis z jednání Fedu se ponese v jestřábím duchu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost trhů se bude dnes upínat k zápisu z lednového zasedání Fedu. Ostře sledovaná bude především inflace a důvěra členů FOMC v dosažení 2% inflačního cíle. Únorové indikátory PMI v eurozóně zřejmě mírně zkorigují, i tak ale zůstanou konzistentní s velmi slušným tempem růstu HDP.

Indexy PMI v eurozóně zkorigují

V zápisu z posledního zasedání Fedu bude ostře sledovaná především jakákoli zmínka o inflaci. Obavy z rostoucí inflace a tím pádem i rychlejšího utahování měnových podmínek byly důvodem k nedávné vlně výprodejů na amerických trzích. Investoři se obávali, že by Fed mohl v letošním roce zvýšit sazby celkem čtyřikrát, zatímco medián Fedu počítá pouze s trojím zvýšením. Vyšší důvěra členů FOMC, že 2% inflačního cíle bude dosaženo, by mohla být pro trh signálem, že zpřísňování měnových podmínek bude nakonec ještě rychlejší, než s čím trh počítá. Kromě inflačního výhledu bude zřejmě lépe hodnocena i celková ekonomická situace Spojených států.

Vzhledem k nepříznivému počasí se domníváme, že prodeje stávajících nemovitostí ve Spojených státech v lednu o 0,9 % m/m poklesly. Celkově je na nemovitostním trhu ve Spojených státech patrný nedostatek na nabídkové straně, což se pak odráží i v nižších prodejích nemovitostí.

Kompozitní indikátor PMI za celou eurozónu dosáhl v lednu 58,8 bodu, což byla nejvyšší hodnota od roku 2006. Vzhledem k výkyvům na akciových trzích, nejistotě zda se v Německu podaří sestavit novou vládu a tlaku odborů na vyšší mzdy však očekáváme, že v únoru kompozitní PMI zkoriguje na úroveň 58,5 bodu. I tak by ale tento výsledek byl konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny v Q1 18 o 0,9 % q/q. Ekonomové SG jsou pesimističtější, když očekávají růst HDP o 0,6 %. I tak by se ale jednalo o velmi slušný výsledek.

Dobrá nálada německých investorů euru nepomohla

Včera zveřejněny německý ZEW index dopadl nakonec o něco lépe, než se čekalo. Alespoň ve složce hodnotící výhled za šest měsíců byli němečtí investoři optimističtější, než s čím počítal trh. Ve srovnání s lednovými výsledky si však index v obou složkách pohoršil. Podepsala se na něm vlna výprodejů na akciových trzích, nejistota spojená s výsledkem vyjednávání o nové vládní koalici i jednání odborářů o růstu mezd. Vyhlídky německé ekonomiky však zůstávají příznivé, což by se mělo odrazit i na vývoji ZEW indexu v následujících měsících.

I přes relativně dobrý ZEW index, euro včera vůči americkému dolaru ztrácelo. Za celý den oslabilo na o 0,4 % na 1,233 USD/EUR.

Regionální měny jako na houpačce

Zatímco v pondělí si regionální měny připisovaly zisky, v úterý se trend otočil a středoevropské měny ztrácely. Nejlépe z úterního obchodování vyšla česká koruna, která oslabila jenom o 0,1 % a posunula se na úroveň 25,33 CZK/EUR. Aktivita však na trhu zůstala minimální.

Z Polska včera přišla série dobrých dat. Velmi dobře si v lednu vedla průmyslová produkce i maloobchodní tržby. Stavební výroba stoupla v meziročním srovnání o neuvěřitelných 34,7 %. Ani to však polskému zlotému nestačilo na to, aby posílil. Naopak během úterní seance 0,4 % ztratil (na úroveň 4,149 PLN/EUR). Důvodem mohly být ceny průmyslových výrobců, které se stále drží poblíž nuly a neslibují zesílení inflačních tlaků v polské ekonomice. Pod 2,5% inflačním cílem se drží i spotřebitelská inflace, čemuž odpovídá i holubičí rétorika polské centrální banky. To by se však mohlo podle našeho názoru změnit již na březnovém zasedání, kdy bude diskutována nová inflační zpráva. První zvýšení úrokových sazeb v Polsku očekáváme letos v červenci. Maďarský forint vůči euru včera oslabil o 0,3 % na 311,9 HUF/EUR.

Dnes bude regionální kalendář prázdný.