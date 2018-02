Closing Bell & výhled na 8. 2.

Středa přinesla na trhy další zklidnění. Dow Jones končil blízko nuly, Nasdaq půl procenta ztrácel.

Dnešní růst vedl sektor průmyslového zboží, kde si nejlépe vedly zbrojařské tituly jako Boeing, který pomohl indexu Dow Jones nejvíce, dále pak Lockheed a další. Indexy byly naopak pod tlakem poklesů technologických gigantů jako Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft a Amazon.

Kromě zklidnění situace přispěl k dnešnímu růstu i další posun v dohodě o navýšení dluhového stropu, která by měla zajistit vládní financování až do března letošního roku. Stávající finance by jinak mohly dojít už tento pátek. Hlasování v senátu by na toto téma mělo proběhnout zítra.

Ropa dnes dále prohlubovala ztráty a klesla o více než dvě procenta k ceně pod 62 USD za barel po zveřejnění vývoje stavu zásob komodity a jejích derivátů. Zásoby ropy rostly sice méně, než se čekalo, zásoby benzínu a destilátů však výrazně rostly. Sektor základních materiálů byl dnes, s poklesem více než jedno procento, nejztrátovějším. Zítřek by měl přinést zveřejnění počtu žádostí v nezaměstnanosti a vstoupí také několik členů výboru FEDu. Volatilita sice klesá, nadále však zůstává na vysokých hodnotách a dále lze očekávat výraznější kurzové pohyby na indexech. Výsledky hospodaření zítra zveřejní například Sanofi, Statoil, nebo také Tesla.

