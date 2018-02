Hnutí ANO hledá podporu pro vládu, v úterý bude jednat s KSČM

Hnutí ANO dál pokračuje v hledání podpory pro druhé sestavování vlády, intenzivně teď jedná třeba s KSČM. Už v úterý chtějí komunisté projednat s Andrejem Babišem některé zásadní programové body, které by mohly rozhodnout o tom, jestli budou komunisté druhou vládu tolerovat.

Komunisté vytvořili seznam témat, která jsou pro jejich rozhodování o toleranci při vyslovování důvěry vládě stěžejní, je mezi nimi třeba revize majetku církví, kontrola státních podniků nebo stavba dostupných bytů. Bodů je ale více.

V případě navyšování minimálních mezd a důchodů by podle ANO neměl být problém nalézt řešení. "Co se týče valorizace důchodů, zvyšování minimální mzdy, aby to nebylo ad hoc jen vždycky, když se blíží nějaké volby a že si to prosadí nějaká politická reprezentace, tam jsme samozřejmě taky pro," potvrdil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Dalším bodem je progresivní zdanění, to by mohlo být mezi hnutím ANO a KSČM třecí plochou. "Tam je asi bod, který v tuto chvíli příliš k jednání není, protože pozice hnutí ANO vždycky byla a je stejná, že nechceme zvyšovat daňové zatížení občanů ČR ani firem," doplnil Vondráček.

Diskutovat by se mělo i o obecném referendu, hnutí ANO je na to připraveno, mají ovšem z části odlišný náhled na konkrétní parametry. O referendum dlouhodobě usiluje také SPD. S ní by hnutí Andreje Babiše mělo jednat ve středu a rozhodně není bez šance.

"Mám z těch jednání velmi dobrý pocit. Jestli to bude takhle pokračovat dál, tak se určitě na nějaké spolupráci při prosazování našeho politického programu dohodneme," uvedl předseda strany Tomio Okamura.