Saúdská Arábie chystá velkou privatizaci (12.10.2020)

V Saúdské Arábii se schyluje k velké vlně privatizace majetku a služeb 38 vládních úřadů, agentur, státních podniků, zdravotnických zařízení a univerzit. Celý proces přípravy k privatizacím má být završen v příštích dvou letech. První kroky již byly podniknuty v sektoru mlýnů mouky. Různé formy privatizace se týkají také saúdských letišť. Foto: Shutterstock Privatizační proces se bude dotýkat gescí ministerstev životního prostředí, vody a zemědělství, dopravy, energetiky, průmyslu, nerostných zdrojů, bydlení, školství, zdravotnictví, městských a venkovských záležitostí, poutí Hajj a Umrah, informačních a komunikačních technologií, médií a tělovýchovy. Přehled vládních agentur a podniků, u nichž se počítá s privatizací některých aktiv, přinášíme na webu Velvyslanectví ČR v Rijádu. VIZE 2030 Privatizace je jednou z klíčových částí vládní rozvojové strategie Vize 2030. Zastřešujícím orgánem je National Center for Privatization (NCP). Tento úřad má vedle implementace privatizační strategie také rozvíjet projekty formou PPP (Public – Private Partnership, partnerství veřejného a soukromého sektoru). Účelem této privatizační vlny má být zefektivnění poskytování veřejných služeb, snížení nákladů a zlepšení tržního prostředí. Pojem privatizace je nyní v Saúdské Arábii chápán šířeji, nikoliv jako přímé převedení státních firem do soukromých rukou. Ve většině případů se jedná o privatizaci majetku, kterým úřady a státní podniky disponují, stavbu nových projektů formou PPP, či outsourcing některých podpůrných služeb. Kupříkladu z plánů Úřadu pro civilní letectví lze vyčíst, že budou privatizována stávající letiště a další budou stavěna již formou PPP. Stejně tak mají být privatizována oddělení poskytující některé podpůrné služby (např. IT služby, či řízení letového provozu). Funkce úřadů samotných by tak z rukou státu přejít neměly. Naopak v případě univerzit či zdravotnických zařízení se dá očekávat klasická plná privatizace. První zprávy o plnění privatizačních plánů se už objevily v případě saúdského obilního úřadu Saudi Grains Organization (SAGO). V červenci došlo k prodeji dvou ze čtyř obilných mlýnů investorům ze Saúdské Arábie a dalších zemí Arabského poloostrova. V minulých týdnech byla podepsána dohoda s NCP o privatizaci zbývajících dvou. SAGO tak zůstane v roli regulátora a hlavního dodavatele obilí těmto privatizovaným zpracovatelům. Níže uvádíme známé informace o připravovaných a probíhajících privatizačních a PPP projektech: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VODOHOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Začíná privatizace kanalizací a čistíren odpadních vod. V první fázi byl oznámen projekt tří čistíren, které budou financovány a provozovány soukromými subjekty. První z nich bude čistírna plánovaná pro druhý terminál letiště v Džiddě o kapacitě 5 milionů hektolitrů. Další budou následovat v Dammámu, Ta’ifu, Araru a Sakáce. Existuje také plán PPP projektů na centra pro veterinární vakcinaci. SALINE WATER CONVERSION CORPORATION Plánuje se privatizace největší elektrárny a odsolovací stanice ve východní provincii v Ras Al-Khair. SAUDI GRAINS ORGANIZATION Jak je uvedeno výše, došlo k prodeji dvou moučných mlýnů. První byl prodán konsorciu Raha Al Safi za 540,1 milionů dolarů, druhý konsorciu Alrajhi-Gurair-Masafi za 200 milionů dolarů. Prodej zbývajících dvou se očekává v blízké době. NATIONAL WATER COMPANY Byl vydán Request for Qualifications pro operátora distribuce vody. Technickou a právní stránku zajišťuje konsorcium KPMG, AECOM, Al Jadaan a Clifford Chance. Zároveň byl schválen plán provozovat některé aktivity formou společného podniku. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ (GACA) Jak již bylo výše nastíněno, má GACA v plánu v průběhu tohoto roku privatizovat všechna letiště. V prvním kroku dojde ke konsolidaci všech letišť na Saudi Civil Aviation Holding, následně dojde k převodu vládnímu investičnímu fondu PIF (Public Investment Fund). Privatizace bude probíhat podle tří modelů: Plný převod na soukromý subjekt (např. v případě Letiště krále Chálida v Rijádu).

Privatizace údržby a provozování (např. Letiště krále Abdulazíze v Džiddě, kde byly tyto složky outsourcovány společnosti Changi). V tomto modelu GACA nese kapitálové náklady, přičemž zisky jsou sdíleny.

Třetí model je založen na tom, že soukromý investor letiště postaví a provozuje. GACA zde slouží v roli regulátora a kontrolora vzdušného provozu (např. letiště prince Mohameda bin Abdulazíze v Medíně a letiště v Ta'ifu, Ha'ilu, Qassímu a Yanbu). Dále je v plánu převést některé funkce jako IT podpora či vzdušná navigace na soukromé subjekty. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ Byl nastartován národní projekt pro PPP, který počítá v první vlně se 60 školami a školkami v Džiddě a Mekce. Druhá vlna bude mít podobu financování výstavby školských zařízení v Medíně. V konečné podobě by takto mělo být provozováno na 300 škol. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Hlavním projektem je nová nemocnice v Medíně určená zejména pro potřeby poutníků, která do budoucna nahradí nemocnici Al Ansar. Z dalších projektů se chystá outsourcing laboratorních služeb, privatizace primární a dlouhodobé péče a v neposlední řadě výstavba ubytování pro nemocniční personál Al-Iman v Rijádu. MINISTERSTVO DOPRAVY Ministerstvo plánuje provozovat formou PPP městskou dopravu v Mekce, Medíně, Džiddě a Dammámu. Ve fázi studii proveditelnosti je také zavedení mýtného na dálnicích a zpoplatnění dalších komunikací. MINISTERSTVO FINANCÍ Plánuje se odprodej státem vlastněných hotelů. Případným zájemcům doporučujeme kontaktovat příslušné resorty, úřady, či přímo agenturu NCP. Velvyslanectví je připraveno poskytnout těmto jednáním příslušnou podporu a součinnost. Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

