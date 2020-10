Informace o vstupu a pobytu v Rumunsku v souvislosti s COVID-19

05.10.2020 / 09:52 | Aktualizováno: 09.10.2020 / 08:41

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a nově je na seznamu zařazena také Česká republika. Další důležité informace ohledně podmínek vstupu na území Rumunska naleznete v článku níže.

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Ano, ale osoba přijíždějící z ČR musí počítat s karanténními opatřeními (podrobnosti níže).

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika:

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Pokud při vstupu do Rumunska nahlásíte, že tranzitujete do jiné cílové země, budete muset vyplnit tranzitní formulář, dodržovat tranzitní koridory a dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem.

Pokud při vstupu do Rumunska oznámíte, že tam plánujete pobývat a přijíždíte z rizikové země, pak se na Vás budou vztahovat karanténní opatření popsaná výše. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, ale je nutno počítat s karanténními opatřeními.

Na co si mám dát pozor?

V obchodních prostorech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách je povinnost nošení roušky a je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

Místní úřady mohou nařídit dle aktuální epidemiologické situace nošení roušek ve venkovních prostorách.

Osoby, nepatřící do stejné rodiny se mohou hromadně pohybovat ve skupině do maximálně 6 osob.

Soukromé akce v uzavřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 50 osob.

Soukromé akce v otevřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 100 osob.

Účast na náboženských svátcích je v Rumunsku povolena pouze osobám s bydlištěm v místě konání dané události.

Jaké jsou podmínky pro návrat osob s českým občanstvím do ČR?

Po umístění Rumunska na seznam tzv. zelených zemí s nízkým rizikem nákazy dne 14. září 2020 čeští občané nemusí při návratu do České republiky předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19 ani podstupovat karanténu.

1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních ČR věcí či Ministerstva vnitra ČR.

2. Vstup na území Rumunska a tranzit

Aktuálně platí pro občany ČR povinná 2- týdenní karanténa nebo v případě cest kratších než 3 dny mít negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu (další podrobnosti výše v článku).

Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy:

V případě tranzitu musí řidiči vyplnit tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:

Hraniční přechody:

3. Doprava

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem.

Hraniční přechody

4. Opatření

V Rumunsku byl prodloužen stav pohotovosti do 15. října 2020. Nejdůležitější nadále platná omezení jsou následující:

V obchodních prostorech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách je povinnost nošení roušky a je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry. Všechny obchody jsou otevřené. Restaurace, bary a kavárny mají otevřeny (k obsluze) terasy a zahrádky, a dle aktuální epidemiologické situace v konkrétním místě od 1. září 2020 rovněž vnitřní prostory. Ovšem místní samosprávy (župy) také mohou rozhodnout o uzavření restauračních zařízení, pokud se v konkrétním místě bude vyskytovat více než 1,5 nakažených osob na 1000 obyvatel (průměr během posledních 14 dní).

Počet lidí, kteří nesdílejí společné bydliště a kteří se mohou účastnit rekreačních a sportovních aktivit v přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti) je nejvýše 6 osob.

Soukromé akce v uzavřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 50 osob.

Soukromé akce v otevřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 100 osob.

Počet lidí, kteří nepatří do stejné rodiny a mohou se hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny je nejvýše 6 osob.

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19 (teplotu, kašel) volejte na pohotovostní linku 112.

