Čtrnáctidenní uzavírka kin, o níž dnes rozhodla vláda, připraví biografy na vstupném o dalších 35,2 milionu korun

V loňském roce navštívilo tuzemská kina 18,32 milionu diváků. To odpovídá více než 50 tisícům návštěvníků na jeden den. I když v realitě dochází k sezónním výkyvům i k výkyvům na základě toho, jak zrovna den v týdnu je. Nyní v říjnu je zatím návštěvnost kin zhruba třetinová oproti běžnému, třeba právě loňskému stavu.

Například za první čtyři říjnové dny navštívilo česká kina necelých 69 tisíc diváků. To odpovídá jen zhruba 17 tisícům lidí denně. To je skutečně zhruba třetina ze sumy lehce přesahující 50 tisíc. Loni v průměru vyšla vstupenka do kina na 143 korun. V roce 2018 pak na 139 korun. Pro letošní rok je třeba počítat kvůli inflačnímu vývoji s průměrnou cenu vstupenky ve výši 147 korun.