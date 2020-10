Ministr Petříček jednal v Bernu o posílení obchodu i vztazích Švýcarska a EU

07.10.2020 / 14:54 | Aktualizováno: 07.10.2020 / 15:11

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček jednal v úterý 6. října 2020 s ministrem zahraničních věcí Švýcarska Ignaziem Cassisem. Hlavním předmětem jednání byla podpora česko-švýcarských obchodních a investičních vztahů, aktuální unijní témata včetně brexitu a migrace. Šéfové české a švýcarské diplomacie projednávali také zkušenosti s bojem proti pandemii COVID-19, zejména v otázce pendlerů.

„Se Švýcarskem toho máme mnoho společného, žije zde velká čecho-švýcarská komunita, Čechoslováci, kteří odešli po Pražském jaru v roce 1968. Druhým pilířem naší spolupráce je pak obchod. Proto jsem moc rád, že jsem se se švýcarským kolegou mohl potkat a prodiskutovat možnosti vzájemné podpory a další spolupráce. Poděkoval jsem také za velmi konstruktivní spolupráci v průběhu jarní vlny epidemie, kdy jsme řešili jak návrat Čechů, tak Švýcarů z různých koutů světa. Šlo na každé straně o několik desítek lidí ve velmi svízelných situacích,” řekl ministr Petříček.

Kromě bilaterálních vztahů se ministři věnovali i problematice odchodu Velké Británie z EU, spolupráci Švýcarska s Unií v oblastech zaměstnanosti, volného pohybu osob apod.. Dalším z témat bylo také sdílení zkušeností s bojem proti pandemii koronaviru, zejména v souvislosti s pendlery. „Do Švýcarska dojíždí každý den za prací statisíce lidí. My jsme v Česku byli možná překvapeni, kolik k nám jezdí sestřiček z Polska nebo kolik Čechů jezdí pracovat třeba do sociálních služeb v Německu nebo Rakousku. Má to své výhody i nevýhody, švýcarské zkušenosti jsou v tomto směru velmi cenné,” dodal ministr Petříček.

Vedle jednání se švýcarským ministrem se šéf české diplomacie setkal také s českými podnikateli, kteří působí ve Švýcarsku a kterým v mnoha případech česká ambasáda výrazně pomohla v rozvoji; i vybranými švýcarskými firmami. „Švýcarsko je velmi inovativní země, tudíž i místní trh je poměrně složitý. Proto jsme uspořádali ve spolupráci s naší ambasádou v Bernu tuto pracovní snídani a jsem rád, že se zástupci jak českých, tak švýcarských podnikatelů mohli setkat a probrat vzájemně výhodnou spolupráci v oblastech telekomunikace, 5G sítí a digitálních inovací či farmacie. Budoucnost českého byznysu ve Švýcarsku leží právě v oblastech digitalizace a zdravotnictví,” vysvětlil český ministr zahraničí.