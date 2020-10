Cestování do Španělska a podmínky vstupu do ČR (5.10.2020)

02.10.2020 / 20:30 | Aktualizováno: 05.10.2020 / 16:43

V současné době je Španělsko vyřazeno z českého seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy novým koronavirem, a proto každá osoba přijíždějící do ČR ze Španělska musí podstoupit test RT-PCR na SARS-CoV2, jehož výsledek musí oznámit příslušným českým sanitárním úřadům. Výjimkou jsou od 5. 10. 2020 osoby, které přijíždějí z Baleárských nebo Kanárských ostrovů. Test je možné podstoupit ve Španělsku nebo v ČR. Čtěte pozorně následující informace.

České úřady stanovily pro všechny osoby cestující ze Španělska následující požadavky:

Osoby, které během posledních 14 dnů strávily na území kontinentálního Španělska alespoň 12 hodin (občané ČR, Španělska či jiných členských států EU)

Tyto osoby musí splnit následující požadavky:

Za účelem zjednodušení formalit spojených s příjezdem do ČR existuje též možnost podstoupit PCR test přímo na letišti v Praze po příletu, nicméně vzhledem k velké poptávce po této službě je třeba počítat s až několikahodinovým čekáním. Více informací viz Testování COVID-19 v prostorách Letiště Václava Havla Praha.

Výjimky ze splnění uvedených požadavků (bez nutnosti vyplňování příjezdového formuláře či podstupování PCR testu): pracovníci mezinárodní dopravy, občané EU a cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU tranzitující přes ČR po dobu max. 12 hodin, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací registrovaných u MZV ČR při pobytu na území do 14 dnů a děti do 5 let věku. Od 5. 10. 2020 neplatí výše zméněné povinnosti též na osoby, které přijíždějí do ČR z Baleárských nebo Kanárských ostrovů.

Po dobu čekání na výsledky PCR testu mají tyto osoby omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, apod.

V případě nenahlášení výsledků RT-PCR testu do stanovených 7 dnů od příjezdu musí dotyčná osoba podstoupit desetidenní karanténu dle pokynů krajské hygienické stanice. Při podstoupení karantény v délce 10 dní je nutné počítat s tím, že případné porušení karantény můž být pokutováno částkou až 3 miliony Kč, a to i zpětně, a že ukončení karantény není rozhodnutím dotyčné osoby, nicméně lékaře či jiného příslušného sanitárního úřadu.

V případě pozitivního výsledku PCR testu je další postup stanoven Krajskou hygienickou stanicí. Obecně platí, že postižená osoba musí zůstat izolována v místě bydlení a dodržovat instrukce lékaře. Náklady spojené s tímto prodloužením pobytu nese sám postižený, a proto se doporučuje před cestou uzavřít odpovídající pojištění kryjící tyto náklady.

Osoby pouze tranzitující Českou republikou (v tranzitním prostoru letiště či po zemi), jejichž pobyt na území ČR nepřesáhne 12 hodin, a osoby cestující do ČR z Baleárských nebo Kanárských ostrovů

Dotyčné osoby nemusí splnit žádné z požadavků - ani vyplnit příjezdový formulář ani podstupovat PCR test. Nicméně ty osoby, které pouze tranzitují, by měly být schopny prokázat záměr opustit území ČR do stanovených 12 hodin.

Španělští zaměstnanci a studenti

Všichni zaměstnavatelé a později i vzdělávací instituce na území ČR mají povinnost vyžadovat od zaměstnanců a studentů - občanů Španělska - negativní výsledek PCR testu na COVID-19, pokud během posledních 14 dnů pobývali na území Španělska déle než 12 hodin.

Občané třetích zemí (zemí mimo EU) s povoleným pobytem na území Španělska

S platností od 5. 10. 2020 je dotyčným osobám povolen vstup do ČR za stejných podmínek, jako platí pro všechny osoby přijíždějící ze Španělska. Více informací k tomuto tématu viz webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

I nadále platí doporučení, která Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro pobyt v přímořských oblastech.

Všichni občané by měli: