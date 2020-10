Sankey: Budoucnost ropných firem a velká výplata dividend

Pro ropný průmysl je klíčový vývoj poptávky a ten bude v delším období dán posunem k elektromobilitě. Pro CNBC to uvedl Paul Sankey ze Sankey Research s tím, že rychlost tohoto posunu je ovšem velmi nejistá. On sám se domnívá, že během následujících deseti let budou stále dominovat vozy se spalovacími motory, ale pak se situace výrazně změní.



V období do dvaceti let budou tedy ropné společnosti čelit „významnému posunu v poptávce“. Klíčový bude z globálního hlediska vývoj v USA a tamní přesun od benzínu a nafty k elektřině. Sankey v této souvislosti poukázal na to, že akciový trh velmi důvěřuje Tesle a tudíž značnému rozvoji elektromobility. Ropné společnosti by na popsané změny měly reagovat už nyní, podle ekonoma jim ale trh moc nevěří v tom, že budou schopné dobře investovat do obnovitelných energií.



Co mají ropné firmy na výběr ohledně dividend a odkupu akcií? Sankey míní, že za několik desítek let půjde o mnohem menší společnosti než nyní právě kvůli tomu, jak klesne význam ropy ve světové ekonomice. Tyto firmy mají sice některé výborné investiční projekty, ale řada z nich by potřebovala mít ceny ropy na 60 – 70 dolarech, aby se dostala do zisku. V minulosti přitom platilo, že když ceny ropy rostly, ropné společnosti zvyšovaly své investice, což roztáčelo celý ropný investiční cyklus. Ekonom ale míní, že s ohledem na strukturální změny v ekonomice by ropné společnosti již takto postupovat neměly a namísto toho by měly zvýšit výplatu hotovosti akcionářům a řízeně se zmenšovat.



Sankey míní, že v odvětví ale převládá stará mentalita a ředitelé firem hovoří o mohutných investicích. „Je to v jejich DNA a nepřišli do tohoto odvětví, protože si mysleli, že zemře,“ uvedl ekonom s tím, že toto odvětví vyrostlo na tom, že ropy byl nedostatek a všichni si mysleli, že jednou dojde. Jenže nyní máme těžební přebytky, zásoby jsou vysoko a to samé platí o nadměrných těžebních kapacitách.

Ropnému trhu a cenám ropy se věnuje i nová analýza z ECB The influence of OPEC+ on oil prices: a quantitative assessment. Poukazuje na to, že od roku 2017 do března roku 2020 fungovala koalice zemí OPEC a Ruska, která měla za cíl utáhnout nabídku na ropném trhu a dosáhnout vyšších cen v prostředí, ve kterém se stále více prosazovaly americké společnosti. Tato koalice se v březnu letošního roku rozpadla, protože nebyla schopna dohodnout se na dalším společném postupu. Jaký byl ale skutečný efekt fungování této koalice?



Analýza vyvrací názory, podle kterých vedlo chování zmíněného kartelu k znatelnému růstu cen ropy. Podle ní totiž neměla koheze kartelu a jeho kroku ani zdaleka takovou sílu, aby vedla k výraznějšímu růst cen ropy. Za celé zmíněné období podle odhadů zvedl kartel ceny ropy v průměru o 4 dolary za barel.



Následující graf ze studie ukazuje, jak se vyvíjely skutečné ceny ropy (modrá křivka) a jak by se vyvíjely bez kartelu (použity byly dva různé modely):







