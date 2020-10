Robinhood a drobní investoři mění trhy

Obchodovat s akciemi bývalo kdysi složité. Nyní je to v podstatě stejně snadné jako stáhnout si aplikaci nebo odeslat tweet. A co víc, je to často zdarma.

V uplynulém roce došlo k revoluci v přístupu lidí na akciový trh. Několik společností začalo nabízet obchodování zdarma, jednou z nich byla koncem roku 2019 obří makléřská společnost Charles Schwab, a přispělo tak k eliminaci poplatků napříč celým odvětvím.

Pak udeřila pandemie. Lidé, kteří během karantény seděli doma bez sportu, na který by se mohli dívat nebo sázet, (a s trochou peněz navíc v kapsách z vládních stimulů) zamířili na obchodní platformy, jako jsou Robinhood, E*Trade, TD Ameritrade a Schwab.

Miliony nových investorů si otevřely účty a začaly obchodovat. 50 % nových zákazníků Robinhood uvádí, že letos investují poprvé. Pohledem čísel podle Bloomberg Intelligence uskutečňují drobní investoři 20 % obchodů s akciemi. Rovněž 75 % všech opčních obchodů v červenci vypršelo za méně než dva týdny, což je rekord, uvádí Goldman Sachs. A kratší obchody jsou právě považovány za znak retailových investorů.

Proč je to důležité

Někteří tomu říkají demokratizace investování. Jiní to označují za nebezpečí. Je jasné, že retailoví investoři se v dnešní době stali na burze nezávislou silou a důkazem je jejich vliv na ceny akcií. Nejprve tíhli k akciím leteckých společností a výletních lodí. Pak upřednostňovali společnosti v bankrotu. Nyní obchodují na trhu opcí. Spořicí účty dnes nevydělají téměř nic a lidé si při práci z domova najdou na investování více času. Investoři, kteří takto přičichli k akciím, se stávají trvalou součástí akciového trhu.

Příval nových investorů do makléřských firem a obchodních aplikací, vyvolal polemiku o tom, jak moc ovlivňují trhy - zejména svět opcí. Aplikace Robinhood přitáhla pozornost profesionálů a regulačních orgánů z oblasti financí. Obávají se, že tato platforma dělá z obchodování hru a umožňuje uživatelům rychle obchodovat pomocí pákového efektu nebo složitých strategií, které výrazně zvyšují riziko, jenž takto podstupují. Jeden mladý obchodník se zabil poté, co se jeho rodině chybně zobrazil zůstatek přibližně -700 000 USD. Robinhood v reakci na to změnil prvky své platformy pro obchodování s opcemi.

Od dot-com mánie z konce 90. let, kdy obchodníci snili o rychlém bohatství, nebyla žádná makléřská platforma tak zuřivě sledovaná jako Robinhood. Skeptici varují, že tento humbuk by mohl znamenat pro nováčky katastrofu, zatímco ostatní říkají, že jde o krok správným směrem k vyrovnanému přístupu na finanční trhy.

Zdroj: Bloomberg