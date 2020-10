Rozhovor ministryně Schillerové ke státnímu rozpočtu 2021 pro Blesk

Datum vydání: 01.10.2020 | Zdroj: Blesk | Rubrika: Politika | Autor: Jakub Tomek

* Premiér Babiš v Blesku řekl, že schodek letošního rozpočtu je kolem 241 miliard. Jak na tom tedy jsme?

Pan premiér dostává každý den plnění, ale během měsíce se to pohybuje v nějakém čase. Jsou to vlny. To číslo, které říkal, se bude blížit pravdě. Myslím, že se to kolem 250 miliard bude pohybovat.

* Máte ale naplánovaný schodek 500 miliard. Nebylo to přemrštěné číslo?

Když jsem předkládala třetí novelu zákona o státním rozpočtu, tak byl červen. Před námi byly parlamentní prázdniny, ve vládní rozpočtové rezervě jsem měla zarezervovánu většinu prostředků, nevěděla jsem, jestli nebudou pokračovat některé plošné programy, které nejvíce zatěžovaly státní rozpočet. A nevěděla jsem, kam bude ekonomika padat. Nechat tyto věci bez zajištění by bylo nezodpovědné.

* Na příští rok plánujete schodek 320 miliard korun. Není to zbytečně velké číslo, když má ekonomika růst?

Ten růst 3,9 procenta pro příští rok je hezké číslo. Ale nesmíme zapomenout, že jdeme ze sklepa, z propadu 6,6 procenta v letošním roce. Když se podíváte na ty důvody schodku, tak na příjmové straně je to hlavně v důsledku poklesů daní a sociálního pojistného. To má ale dočasný charakter a pomine to, jakmile se ekonomika vrátí do normálu. U výdajů je to navýšení plateb za státního pojištěnce, tedy do zdravotnictví. Vidíme, že se omezují soukromé investice, a v tuhle chvíli musí přijít na řadu stát.

* Vláda slíbila, že zruší superhrubou mzdu. To ale v novém návrhu vůbec není. Nakonec ji tedy nezrušíte?

Není tam celý daňový balíček z logických důvodů. Já nemůžu dát do rozpočtu něco, co neprošlo Sněmovnou. Balíček je před druhým čtením a je tam řada pozměňovacích návrhů. V řádu dnů bude tento návrh načten.

* Vy jste říkala, že to bude stát rozpočet asi 75 miliard. Přijdete tedy s novelou a dalším prohloubením schodku?

To byl hrubý odhad pro celé veřejné finance. Celý daňový balíček, kde je snížení - daně z nafty, zvýšení daně z tabáku a další položky, které jsou v podobě pozměňovacích návrhů, nám vychází, dopad že na rozpočet by byl asi kolem 60 miliard korun.

* Kde na to všechno tedy stát vezme?

Na to odpovídám pořád stejně. Musíme maximálně podpořit ekonomický růst. Abychom se dostali na stav před pandemií, to nám bude několik let trvat.

* Opravdu věříte tomu, že když lidem zůstane v peněžence víc peněz, že opravdu začnou všechno utrácet?

Ukázalo se to teď, když jsme udělali celou řadu opatření v podobě různých kompenzačních bonusů. Ten propad byl nižší jednoznačně proto, že jsme podpořili ekonomiku a částečně se to do ekonomiky vrátilo. Ale zhodnotí to až historie.