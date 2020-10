Výrobci dodali do ČR meziročně o 20 % víc chřipkových vakcín

Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se na základě jednání se zástupci výrobců podařilo zajistit navýšení dodávek vakcín o více než 20 % oproti loňskému roku. Celkem ČR letos obdržela o 170 tisíc vakcín víc. Prioritně by se měly očkovat zranitelné skupiny obyvatel, mezi které patří osoby starší 65 let a chroničtí pacienti.

V letošním roce je s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 celosvětově zvýšená poptávka po očkování proti chřipce. Výrobní kapacity vakcín jsou plánovány dlouhodobě dopředu, nebylo proto možné jejich skokové navýšení po vypuknutí pandemie. Rozdělení letošní produkce vychází jako vždy z odběrů jednotlivých států v předchozím roce. Míra proočkovanosti v ČR je v porovnání s ostatními státy dlouhodobě velmi nízká (6 %). „Bohužel doplácíme na náš nezájem o očkování v minulých letech, kdy se dodané vakcíny ani nevyužily. Společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv jsme od jarních měsíců, tedy od začátku epidemie koronaviru, dělali maximum v komunikaci s výrobci, abychom je přesvědčili o navýšení dodávek do ČR. Výsledkem je 170 000 vakcín navíc,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„S ohledem na plánování výrobního procesu rok dopředu, zahájíme společně s ministerstvem aktivity směrem k výrobcům ještě do konce tohoto roku, abychom pro ČR zajistili větší množství vakcín pro chřipkové období na příští rok,“ uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Závažný průběh onemocnění chřipkou hrozí zejména dospělým nad 65 let, osobám s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami (např. diabetes, onemocnění jater), neurologickými či svalovými poruchami zhoršujícími dýchání či se sníženou imunitou. Lidé z ohrožených skupin a senioři nad 65 let mají očkování zdarma nebo s minimálním doplatkem, ostatním přispívají zdravotní pojišťovny z fondu prevence. Očkování se musí opakovat každý rok. Výrobci přizpůsobují složení vakcíny doporučení WHO uvádějícího, jaké typy viru budou podle globálního sledování nadcházející sezonu kolovat.

Na český trh jsou letos dodané očkovací látky dvou držitelů rozhodnutí o registraci. Společnost Mylan dodává vakcínu Influvac Tetra. Společnost Sanofi Pasteur dodává očkovací látku Vaxigrip Tetra. „V obou případech jde o vakcínu obsahující antigeny čtyř kmenů chřipky, která má vyšší účinnost než vakcína s menším počtem antigenů. Z pohledu účinnosti a bezpečnosti považujeme obě vakcíny za ekvivalentní,“ doplnila ředitelka Storová. Držitelé rozhodnutí o registraci již dodali nebo dodají vakcínu během září a října do distribuční sítě, která dále zásobuje očkovací centra, lékaře nebo lékárny.

„Ohledně aktuální dostupnosti vakcín je třeba vždy kontaktovat svého lékaře, lékárníka nebo přímo držitele rozhodnutí o registraci. V případě, že budou dodávky některého z dodavatelů vyčerpány, bude držitelem ohlášeno přerušení dodávek, které zveřejňujeme na webových stránkách,“ dodala za SÚKL Irena Storová.

Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Nejvhodnější pro očkování je tak doba před začátkem chřipkové sezóny. „Ideálním termínem pro očkování je říjen a listopad. Rozhodně není nutné se jít očkovat hned 1. října, prosím tedy občany, aby svou návštěvu lékaře rozložili do nadcházejících týdnů. Očkovat lze až do začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní. Imunita po očkování přetrvává 6 měsíců až 1 rok. Protože virus chřipky se neustále mění, je vhodné očkování každý rok opakovat,“ uvedla Jarmila Rážová.

Chřipka je virové onemocnění vyvolané viry chřipky A, B a C, které napadají horní i dolní cesty dýchací. Onemocnění začíná náhle, je provázeno vysokou horečkou, schváceností, bolestmi hlavy, svalů, dýchacími obtížemi (nejčastěji kašel bez vykašlávání). Chřipka se šíří především kapénkovou infekcí. Inkubační doba je několik hodin až 5 dní, nejčastěji však 1-2 dny. Nejrizikovější je úzký kontakt s kašlajícím nemocným. Virus přežívá v prostředí až 14 dní, je možné nakazit se i z kontaminovaných předmětů (podání ruky, telefonní sluchátka, držadla v MHD, hračky, použité kapesníky).

„V období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je důležité zvýšeně dbát na hygienu, zejména si mýt ruce před jídlem, nemnout si oči a obličej. Nutná je i ohleduplnost nemocných. Je třeba kašlat a kýchat do kapesníku, použité kapesníky ihned likvidovat, zůstat izolován doma a nešířit tak dále onemocnění. Rouška přes nos a ústa nemocného snižuje riziko nakažení jeho okolí. Ochrana proti chřipce je tak stejná jako ochrana proti koronaviru,“ uzavřela Rážová.

FAQ – CHŘIPKA

Co je to chřipka?

Chřipka je virové onemocnění vyvolané viry chřipky A, B a C. Ty napadají horní i dolní cesty dýchací.

Onemocnění začíná náhle, je provázeno horečkou (často i nad 39 °C), schváceností, bolestmi hlavy, svalů, dýchacími obtížemi (nejčastěji kašel bez vykašlávání).

Méně obvyklé jsou bolesti v krku, rýma a kašel s vykašláváním hlenu.

U dětí se může objevit zánět středního ucha.

Nekomplikovaná forma odezní sama zhruba do 1-2 týdnů.

K nejzávažnějším komplikacím patří zápal plic (vyvolaný chřipkovým virem nebo nasedající bakteriální infekcí) a postižení srdce.

Komplikované onemocnění může mít i smrtelný průběh.

Jak se chřipka šíří?

Chřipka se šíří především kapénkovou infekcí.

Inkubační doba je několik hodin až 5 dní, nejčastěji však 1-2 dny.

Bránou vstupu infekce do organismu je výstelka nosohltanu a oční spojivky.

Nejrizikovější je úzký kontakt s kašlajícím nemocným (cca do 1 metru).

Virus přežívá v prostředí až 14 dní, je možné nakazit se i z kontaminovaných předmětů (podání ruky, telefonní sluchátka, držadla v MHD, hračky, použité kapesníky…).

Proto je v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění důležité zvýšeně dbát na hygienu, zejména mýt si ruce mýdlem před jídlem, nemnout si oči a obličej. Nutná je i ohleduplnost nemocných — kašlat a kýchat do kapesníku, použité kapesníky ihned likvidovat, zůstat izolován doma a nešířit tak dále onemocnění. Rouška přes obličej nemocného snižuje riziko nakažení okolí.

Kdo je chřipkou nejvíce ohrožen?

Chřipka představuje významnou zátěž i pro zcela zdravé dospělé jedince, průměrná doba pracovní neschopnosti trvá 14 dní.

Nejčastěji chřipkou onemocní děti v kolektivních zařízeních, které ji pak šíří na dospělou populaci.

Závažný průběh onemocnění a komplikace hrozí zejména dospělým nad 65 let, osobám s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami (např. diabetes mellitus, onemocnění jater), neurologickými či svalovými poruchami zhoršujícími dýchání či se sníženou imunitou.

Vhodné je i očkování osob, které by mohly chřipku na rizikové pacienty přenést (rodinní příslušníci, ošetřující personál).

Jak se chřipka léčí?

U nekomplikovaného onemocnění stačí pouze symptomatická terapie — klid na lůžku, dostatek tekutin, volně dostupná antipyretika (paracetamol, ibuprofen…). Vždy je nezbytné pečlivě přečíst příbalový leták, aby nedošlo k překročení maximální denní dávky, zejména u kombinovaných přípravků!!!

Dětem do 16 let věku nesmí být podávány přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin, …) pro riziko vzniku Reyova syndromu.

Pokud je onemocnění komplikováno bakteriální superinfekcí, zahajuje se léčba antibiotiky.

Existují i léky cílené přímo proti viru chřipky, které je možno použít k léčbě a profylaxi — adamantany (amantadin, rimantadin) a inhibitory neuraminidádazy (oseltamivir, zanamivir). Mají však řadu nevýhod: starší generace preparátů (adamantany) má řadu nežádoucích účinků a preparáty nové generace (inhibitory neuraminidázy) jsou relativně drahé.

Má-li být léčba efektivní je nezbytně zahájit medikaci maximálně do 48 hod od prvních projevů infekce, jinak již průběh onemocnění neovlivní.

Aby se zabránilo rozvoji rezistence viru chřipky na tyto léky, je důležité jejich uvážlivé používání a preferovat jejich použití zejména u vysoce rizikových pacientů, kteří nebyli proti chřipce očkováni.

Co je to chřipková vakcína?

Všechny chřipkové vakcíny obsahují 4 druhy usmrcených chřipkových virů (2xA a 2xB), jejich složení je každoročně upravováno dle doporučení Světové zdravotnická organizace, aby co nejvíce odpovídalo cirkulujícím kmenům chřipky.

V České republice jsou nabízeny pouze vakcíny štěpené nebo subjednotkové, které se proti původním celovirionovým chřipkovým vakcínám odlišují nižším výskytem nežádoucích účinků.

Vakcíny obsahující živé viry se v zemích EU nepoužívají.

Kdy je nejvhodnější doba pro očkování?

Nejvhodnější je doba před začátkem chřipkové sezóny.

Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem.

Nové vakcíny pro danou sezónu se na trhu obvykle objevují v září.

Ideálním termínem pro očkování je proto říjen a listopad. Očkovat lze i do začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.

Jak dlouho po očkování jsem chráněn proti chřipce?

Dospělí a děti nad 6 let věku jsou chráněni cca za 14 dní od podání 1 dávky vakcíny. Děti od 6 měsíců do cca 6 let, pokud jsou očkovány proti chřipce poprvé, je nutno po 4 týdnech přeočkovat 2. dávkou vakcíny.

Imunita po očkování přetrvává 6 měsíců až 1 rok.

Protože virus chřipky se neustále mění, je nutné očkování každý rok opakovat.

Má očkování nějaké nežádoucí účinky?

Chřipkové vakcíny jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších, lze jimi očkovat děti od 6. měsíců věku i těhotné ženy od 2. trimestru těhotenství.

Nežádoucí účinky jsou poměrně vzácné, nejčastěji se jedná o krátkodobé zarudnutí a otok v místě vpichu. Může se objevit únava, bolesti svalů a kloubů, zvýšená teplota, které rychle bez další léčby odezní.

Závažné alergické reakce hrozí u pacientů s alergiemi na vaječnou bílkovinu (u vakcín připravovaných na kuřecích vejcích) a antibiotikum neomycin. Pro pacienty alergické na vaječnou bílkovinu jsou vhodné vakcíny připravované na tkáňových kulturách. Reakce na očkování je třeba hlásit svému praktickému lékaři.

Kde se mohu nechat očkovat proti chřipce?

Očkování zajišťuje nejčastěji praktický lékař, zdravotní ústavy a očkovací centra.

Pokud se u Vás při jakémkoli předchozím očkování vyskytly nežádoucí reakce, je vhodné se obrátit na očkovací centra nebo infekční oddělení nemocnic.

Kdo nemůže být očkován?

Očkování je kontraindikováno u dětí do 6 měsíců věku, těhotných v 1. trimestru těhotenství, pacientů alergických na vaječnou bílkovinu (neplatí pro vakcíny pěstované na tkáňových kulturách) a antibiotikum neomycin a pacientům, kteří prodělali syndrom Gullian-Barré (vzácné zánětlivé onemocnění míšních nervů).

Očkování je nutné odložit u pacientů s akutním horečnatým onemocněním.

Podle praktických lékařů se zvyšuje letos zájem o očkování proti chřipce (je to hlavně kvůli koronaviru) – bude dost vakcín?

Poptávka po očkování proti chřipce se v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 výrazně zvýšila, a to nejen v České republice, ale i celosvětově.

Proces výroby vakcín je poměrně složitý, výrobní kapacity vakcín musí být plánovány s velkým časovým předstihem a není bohužel možné jejich rychlé navýšení.

Rozdělení letošního objemu výroby vychází z odběrů jednotlivých států v loňském roce.

Míra proočkovanosti pacientů v ČR je dlouhodobě velmi nízká (cca 6 %) v porovnání s ostatními státy.

Jednáním se zástupci zahraničních výrobců se však podařilo zajistit navýšení letošních dodávek vakcín proti chřipce o více než 20 % oproti loňskému objemu dodávek.

Lze předpokládat, že s ohledem na mimořádný zájem nebude možné letos naočkovat proti chřipce všechny pacienty, kteří by měli o očkování zájem.

S ohledem na plánování výrobního procesu rok dopředu, zahájí MZ aktivity směrem k výrobcům ještě do konce tohoto roku, aby pro ČR zajistilo větší množství vakcín pro chřipkové období na příští rok.

Kolik vakcín se ročně zhruba spotřebuje na očkování proti chřipce?

Proočkovanost v ČR je zhruba 6 %, spotřebuje se tak zhruba 700 tisíc kusů vakcín za rok (v loňském roce musela být dokonce část dodaných vakcín znehodnocena).

Celkové množství dodávek pro letošní rok je vyšší než počet podaných dávek v loňské sezoně, konkrétně by mělo být dodáno 870 tisíc dávek.

Může být očkování proti chřipce účinné i proti koronaviru?

Očkování proti chřipce nechrání proti onemocnění COVID-19. Nicméně zamezí souběhu těchto onemocnění.

Po prodělání onemocnění chřipkou mohou být pacienti, zvláště ti z rizikových skupin, oslabení, a případná nákaza koronavirem pro ně může být rizikovější, se závažnějším průběhem.

Proč by se lidé tedy měli nechat očkovat, když to nezabrání nákaze koronavirem?

Jak je uvedeno výše, z hlediska pacienta zamezí očkování proti chřipce jednak souběhu těchto onemocnění, jednak případnému závažnějšímu průběhu infekce COVID-19 u pacienta po prodělané chřipce z důvodu oslabení.

Z hlediska zdravotního systému se snížením počtu pacientů s chřipkou zmírní nápor na vyčerpání jeho kapacity (např. u lůžek s umělou plicní ventilací), protože těžký průběh onemocnění chřipkou je léčen obdobně jako těžký průběh onemocnění COVID-19.

Máte informace od praktických lékařů, že by jim objednané vakcíny nemusely stačit?

Podle informací, které máme k dispozici, je zjevné, že v tuto chvíli jsou již dodávky vakcín alokované na konkrétní odběratele (lékaře, očkovací centra) a další poptávky již nemohou být uspokojeny.

Kdo by se měl nechat očkovat a komu to pojišťovny hradí a proč?

Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav doporučují podstoupit očkování proti chřipce především osobám starším 65 let a osobám s chronickými obtížemi (onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami – např. diabetes mellitus, onemocnění jater, neurologickými či svalovými poruchami zhoršujícími dýchání či se sníženou imunitou).

Vhodné je i očkování osob, které by mohly chřipku na rizikové pacienty přenést, tzn. rodinní příslušníci či ošetřující personál.

Co se týká úhrad, vakcína proti chřipce je bezplatně poskytována jako pravidelné každoroční očkování (stát ji uhradí v plné výši):

osobám umístěným v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory

osobám umístěným v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.

osobám pracujícím na pracovištích s vyšším rizikem vzniku chřipky, tj. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem.

Dále je vakcína hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kdy zdravotní pojišťovna uhradí vakcínu do výše ekonomicky nejméně náročné varianty (pozn. v letošním roce je ekonomicky nejméně náročnou variantou přípravek VAXIGRIP TETRA, v případě aplikace dražší vakcíny INFLUVAC TETRA pacient uhradí doplatek cca 31 Kč) pro tyto skupiny pacientů:

pacienty nad 65 let věku

pacienty po splenektomii

pacienty po transplantaci krvetvorných buněk

pacienty, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem

Ostatní pacienti mohou obvykle čerpat příspěvek z fondu prevence od své zdravotní pojišťovny.

Více informací zde: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0131426&tab=prices.