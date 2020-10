Řidiči se po týdnech zlevňování musí připravit na zdražování benzínu i nafty, kvůli slábnoucí koruně. Ceny pohonných hmot v ČR jsou však nezvykle na „polské úrovni“

Již sedm týdnů trvající pozvolné zlevňování pohonných hmot v ČR ztrácí na síle a řidiči se musí připravit na mírné zdražování. Průměrná cena benzínu Natural 95 se oproti situaci před týdnem nezměnila a činí stále 27,77 koruny za litr. Nafta v uplynulých sedmi dnech ubrala tři haléře na litr a stojí 27,05 koruny. Pohonné hmoty tak v uplynulém týdnu byly v souhrnu nejlevnější od první poloviny července.

V příštím týdnu lze v ČR očekávat stagnaci až mírný růst cen pohonných hmot, a to v rozsahu do deseti haléřů na litr. Cena ropy na světových trzích je sice v porovnání s mnohaměsíčními maximy z konce srpna níže, avšak ne tak výrazně, aby to opodstatnilo silnější tlak na pokles cen pohonných hmot v ČR. Koncem srpna se barel ropy typu Brent prodával i za cenu nad 46 dolary, přičemž nyní vyjde na zhruba 42,50. V porovnání se situací z první poloviny září jde však o cenový nárůst, neboť tehdy vyšel barel Brentu i na méně než 40 dolarů.

V dalších dnech přitom nelze na pokles cen ropy příliš sázet. Stav amerických zásob je totiž nižší, než se čekalo, přičemž v USA se navíc zvyšuje naděje na brzké schválení obřího balíku rozpočtových opatření v objemu 2,2 bilionu dolarů. Balík by podle nejnovějšího vývoje mohl mít podporu jako republikánských, tak demokratických zákonodárců. Jeho schválení by znamenalo vzpruhu americké ekonomice a celosvětově podpořilo poptávku po ropě. Obchodníci s ropou proto zatím nemají důvod k výprodejům, spíše sázejí na další možný cenový nárůst strategické suroviny. Tento optimismus vyvažuje nepříznivé zprávy související s celosvětovým průběhem druhé vlny pandemie koronaviru, která se šíří v klíčových ropných trzích, jako jsou Spojené státy, Indie či podstatná část Evropy.

Česká měna navíc v uplynulém týdnu vůči té americké znehodnotila na svoji nejslabší úroveň od letošního července, když kurs činil i více než 23,35 koruny za dolar.

I při stagnaci cen ropy je tak třeba kvůli oslabující české měně počítat s tlakem na vzestup cen pohonných hmot u českých čerpacích stanic, který však bude jen mírný.

Podle mezinárodního srovnání je benzín aktuálně levnější než v Česku tradičně v Bulharsku či Rumunsku, avšak v Polsku nebo ve Slovinsku, kde jeho cena bývá také tradičně níže než v ČR, je nyní cenově srovnatelný. V Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku, v Chorvatsku a také tradičně v Německu či v Itálii je dražší.

Nafta je levnější než v ČR v zemích, jako je opět Bulharsko či Rumunsko. V Polsku je cenově srovnatelná se situací v ČR, ve Slovinsku, v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Chorvatsku či Itálii je cena nafty vyšší než v ČR.

V rámci mezinárodního srovnání s blízkými zeměmi dlouho nepanovala z hlediska českých řidičů takto příznivá situace. Málokdy se stává, aby byly ceny pohonných hmot v ČR a v Polsku prakticky zcela srovnatelné, jako je tomu nyní.







