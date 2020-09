Pozvánka: Webinář „Obchodní a investiční příležitosti v kanadských provinciích“

24.09.2020 / 12:00 | Aktualizováno: 29.09.2020 / 16:33

Série online seminářů, organizovaných European Union Chamber of Commerce in Canada (EUCCAN), bude probíhat od září do prosince 2020. V rámci webinářů účastníci objeví obchodní a investiční příležitosti v každé kanadské provincii. Semináře budou probíhat zvlášť pro každou provincii, zaregistrovat se tak může účastník pouze na zájmovou oblast.