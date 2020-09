Ostrá fáze americké prezidentské kampaně začíná (Týdenní zpráva z finančního trhu) (29.9.2020)

Tento týden bude bohatý na geopolitické události. Americké prezidentské volby se nezadržitelně blíží. Do ostré fáze kampaně, která dnes začíná prvním vzájemným duelem před svými voliči, vstupuje dle dosavadních průzkumů mnohem lépe J. Biden. Pravděpodobnost jeho vítězství nad současným prezidentem D. Trumpem odhadujeme v současné chvíli na 62 %. Toto vysoké číslo zároveň může tým kolem D. Trumpa i jeho samotného zaktivizovat k ofenzivě. V Evropě budou sledována vyjednávání o brexitu či setkání Evropské rady, které začíná ve čtvrtek. Na programu bude průmyslová politika a vnější vztahy.

Tempo zlepšování amerického trhu práce zpomaluje

Dnešní první duel mezi americkými prezidentskými kandidáty odstartuje horkou část kampaně, která jenom zdůrazní rozpolcenost a vyhrocenost (nejenom) na tamní politické scéně. To není prostředí, které by lákalo k nákupům dolaru. Z technického pohledu se jeví korekce předchozích eurových zisků u konce a euro se může opět vydat směrem vzhůru. Ekonomický kalendář tohoto týdne jednoznačnou indikaci nedává. Páteční data z amerického trhu práce odhalí, že situace se dále zlepšuje, nicméně stále pomalejším tempem. Z Evropy se již dnes dočkáme za září dalšího zlepšení důvěry, a to v průmyslu i ve službách. Zítřejší německá data ukáží mírné snížení počtu nezaměstnaných během září, což bude znamenat stagnaci míry nezaměstnanosti. Páteční předběžná data zářijové inflace v eurozóně pak potvrdí nízkoinflační prostředí.

Koruna doplácí na tuzemskou epidemiologickou situaci, která aktuálně patří k nejhorším na světě. Její další zhoršení, které vyústí v opatření ochromující ekonomiku, ji mohou poslat dále k slabším úrovním. Nálada na finančních trzích i zveřejňovaná data by ale naznačovala již opak. Čtvrteční PMI ve světle vývoje v zahraničí i zářijového konjunkturálního průzkumu vyskočí bezpečně nad hranici 50 bodů, tedy do pásma expanze. Stane se tak poprvé od listopadu 2018. Ten samý den nám ministerstvo financí odhalí stav státního rozpočtu ke konci září. Nadále platí, že předpokládáme letošní celoroční výsledek o cca 100 mld. CZK nižší než je plánovaný schodek ve výši 500 mld. CZK. Páteční finální čísla z národních účtů za Q2 20 by již na úrovni celkového HDP žádné překvapení přinést neměla. Data ale ozřejmí situaci v jednotlivých sektorech národního hospodářství.

Koruna kvůli covidu pod tlakem

Minulý týden byl na finančních trzích ve znamení silné averze vůči riziku, a to zejména v důsledku globálně se zhoršující epidemiologické situace, na kterou začínají jednotlivé vlády reagovat opatřeními, která ohrožují ekonomickou aktivitu. Výsledkem bylo znatelné posílení dolaru vůči euru, kde se kurz vzdálil od hodnot kolem 1,20 USD/EUR, které opanoval ještě před pár týdny. V závěru týdne již atakoval 1,16 USD/EUR. Publikovaná data ukázala na lepšící se náladu v průmyslu; proti tomu se ale pracovníci ve službách stále více obávají dopadu druhé vlny covid-19. Pod tlakem byly i středoevropské měny. Forint se pomalu ale jistě blíží březnovému historickému minimu. Kurz české měny se minulý týden opět přehoupl přes dřívější intervenční hladinu 27 CZK/EUR a usadil se nad ní. I Guvernér ČNB J. Rusnok po středečním zasedání konstatoval, že situace kolem Covid-19 představuje nejvýznamnější riziko prognózy (podrobněji jsme výsledek středečního jednání komentovali zde https://bit.ly/301AvUS).

V tuzemsku byl včera svátek, globální finanční trhy ale vstoupily do nového týdne s lepší náladou. Blížící se konec čtvrtletí povzbuzuje akciové trhy, narůstají očekávání, že brexit nakonec dopadne dobře, Velká Británie si podle trhů nemůže dovolit v současné kovidové situaci nedohodu. Euro si tak vůči dolaru mírně polepšilo. Prezidentka ECB Ch. Lagardeová včera ve svém čtvrtletním projevu v Evropském parlamentu zopakovala, že oživení v evropské ekonomice je zatím nejisté a nekompletní, spotřebitelé i firmy zůstávají opatrní. ECB je podle ní připravena v případě potřeby dodat další měnové stimuly. Kurz eura je významným faktorem ovlivňujícím inflaci. Ta se aktuálně dostala do záporného teritoria a podle Lagardeové tam ještě několik měsíců zůstane.