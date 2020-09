CZE: Vláda schválila kurzarbeit

Podle aktuálního návrhu by kurzarbeit mohl být spuštěn vládou ve státě, regionu či vybraném odvětví po projednání na tripartitě. Půjde o zkrácenou práci, kdy firma by platila zaměstnancům za odpracované hodiny a stát by jim poskytl část mzdy za neodpracovaný čas. Spuštěn by mohl být při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii či kyberútoku.