Plán oživení ekonomiky Tuniska představený novou administrativou je impulsem pro spolupráci

25.09.2020 / 13:12 | Aktualizováno: 25.09.2020 / 13:34

Tunisko se dočkalo nové administrativy, která se uvedla ambiciózním plánem integrovat neformální sektor do formální ekonomiky a získat tak do rozpočtu 2020 chybějící příjem způsobený výpadkem ekonomiky v souvislosti s korona virovou krizí. Dynamický impuls se očekává od malých a středních podniků v regionech, které budou potřebovat zejména know-how.



Tunisko sfoukne v lednu příštího roku 10 svíček, aby tak oslavilo výročí Jasmínové revoluce 2011. Demokratická transformace země pokračuje v oblasti občanských práv a svobod, ale ekonomické reformy se nedaří dosud implementovat, což má za následek ztrátu perspektiv mladých, která se projevuje sílícím migračním tokem do Evropy.

Od září 2020 má Tunisko nový kabinet, který přesvědčil Parlamentní shromáždění lidu Tuniska, že přichází s ambiciózním plánem oživení ekonomiky v horizontu 2021-2025, který se soustřeďuje na rozvoj venkovských oblastí. V sektorech ENERGETIKA, DOPRAVA, LOGISTIKA a POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST budou pro konkrétní oblasti specifikovány příležitosti a pobídky. V zorném poli administrativy je zejména malé a střední podnikání, které je často neformální. Nevýhody neformálního sektoru odhalila karanténa v souvislosti s koronou virem, kdy 3 měsíční výpadek ekonomiky nemohl nijak podpořit neformální sektor, který zůstal mimo dosah pomoci. Administrativa hodlá udělit amnestii na fondy cirkulující v neformální ekonomice, paušálně je zdanit 10%, tím získat chybějící příjem do rozpočtu 2020 a takto zlegalizované fondy integrovat do ekonomiky prostřednictvím bankovních institucí. Současně dojde k dalším restrikcím hotovostních plateb a novou hranicí hotovostní platby bude 1000 TND. Nová digitální marketingová platforma, “most k investicím” www.joussourINVEST.tn ,nabízí digitální nástroj, který umožní malým a středním tuniským podnikům přístup ke kapitálu, který nabídnou investoři, aby mohli realizovat svůj kapitál k rozvoji podnikání.

Rozvíjející se malé a střední podniky pak budou potřebovat české know-how, k jeho představení navrhuje velvyslanectví využít nadcházející středomořskou výstavu MEDIBAT, www.salon-medibat.com, která proběhne jako jubilejní 30. ročník ve SFAX, od 3. do 6. března 2021. V roce 2019 se Česká republika této veletržní akce účastnila poprvé a o stánek Voda základ života, zaměřený na vodohospodářský a odpadní průmysl byl zájem. Zveme tímto české vystavovatele, aby nám signalizovali svůj zájem o účast na MEDIBAT, abychom mohli s partnerskou CCIS (Obchodní a průmyslovou komorou ve SFAX) vyjednat společnou českou expozici za výhodných podmínek.

Registrační formulář MEDIBAT: MEDIBAT 2021 ve SFAX. (PDF, 2 MB)

Kontakt na velvyslanectví v Tunisu: Ing.Pavel Černý,CSc. commerce_tunis@mzv.cz